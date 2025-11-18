Da a luz en Valencia sin saber que estaba embarazada: "Noté alguna molestia en la tripa"

Olivia Mínguez, una joven de 25 años, ha dado a luz en su casa situada en Valencia sin saber que estaba embarazada. La protagonista de esta historia ha hablado con Europa Press y asegura que se notó molestias durante la madrugada del lunes 10 de noviembre y que al bajar al salón se puso de parto, antes de que los servicios sanitarios llegaran al domicilio.

Declaraciones de Olivia Mínguez y de su pareja

"Yo no sabía ni que estaba embarazada. Unas horas antes estaba trabajando aquí en el restaurante de al lado", explica la madre. También aclara que "noté alguna molestia en la tripa, pero pensé lo típico, que comes algo que te sienta mal, pero ya está".

La joven no se imaginaba que pudiera estar esperando un bebé y afirma que se encontraba hinchada estos últimos meses, pero que no había pensado que el motivo era su hijo. "Estaba de nueve meses y me notaba hinchada y tal, pero no tenía una tripa, una barriga de decir 'estas de nueve meses'", apunta. Después de dar a luz, señala: "Me llevaron al hospital, allí me atendieron y me llevaron al peque".

Aitor Chaves es la pareja y padre del recién nacido y cuenta que todo esto ocurrió mientras el dormía, que no se esperaba nada y que cuando escuchó los llantos de un bebé se quedó paralizado. "Me quedé totalmente en shock porque, claro, no me esperaba nada. Fue un momento bonito, pero al principio te quedas un poquito así, paralizado, pero después la verdad que muy felices y muy contentos de que esté aquí", explica Aitor.

Actuación de los profesionales

A las 6:45 horas el padre llamó al 112 y varias patrullas de la Policía Local de València se presentaron en el domicilio, donde se encontraba la madre que acababa de dar a luz. Los agentes se encontraron a la madre con su hijo ya entre sus brazos y una policía fue la encargada de pinzar el cordón umbilical, mientras otra agente sostenía al bebé hasta la llegada del personal sanitario.

Tan solo minutos después, los servicios médicos se presentaron en el hogar y se hicieron cargo tanto de la madre como del bebé. Trasladaron al neonato en incubadora hasta el Hospital Clínico con la madre y durante el camino fueron escoltados por la Policía Local.

El Ayuntamiento de València ha informado que los agentes de la Policía que habían participado en la intervención se dirigieron después al hospital para ver cómo estaban la madre y el bebé. Cuando comprobaron que ambos estaban en buen estado de salud se quedaron muy satisfechos.