La muerte de una vaca arrollada destapa un cuerpo humano en Gijón: dio a luz en el impacto

Un tren ha acabado con la vida de un vaca estando embarazada y cerca se ha encontrado un cadáver humano.

Vaca Foto: CC
Andrea Torrente

Andrea Torrente

22 Septiembre 2025 15:21 (hace 11 horas)

Un accidente ferroviario que acabó con la vida de una vaca ha destapado algo totalmente inesperado. El pasado miércoles, 17 de septiembre, en Fontaciera (aldea de Gijón) una vaca embarazada fue arrollada por un tren a las seis de la mañana.

La vaca murió en el impacto estando embarazada. Este golpe produjo que diera a luz y una ternera salió disparada del cuerpo de la vaca y sobrevivió a su caída contra el suelo. Este sorprendente suceso no vino solo.

Un cuerpo humano

Los agentes de la Guardia Civil se desplazaron hacia la zona de los hechos, donde encontraron cerca del siniestro accidente el cadáver de un hombre en un estado avanzado de descomposición.

Según las fuentes del diario El Comercio, el cuerpo llevaba cuatro meses en la zona y murió por razones naturales. Las investigaciones señalan que podría ser un hombre sin hogar que al bajarse del tren obtuvo refugio en una nave abandonada cerca de lo ocurrido.

Los vecinos de la aldea están impactados ante los sucesos tan poco comunes en la zona. La ternera superviviente deja un halo de esperanza en toda esta historia y su dueño la ha bautizado como Milagros por todo lo acontecido.

