Los Replicantes
Buscar

Noticias

Mueren una mujer de 50 años y su hija tras ser dadas de alta dos veces en urgencias

La justicia ha abierto una investigación para esclarecer las posibles responsabilidades penales del hospital implicado.

Mueren una mujer de 50 años y su hija tras ser dadas de alta dos veces en urgencias
Hospital Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

30 Diciembre 2025 18:10 (hace 1 hora)

Tragedia en el sistema sanitario de Italia. Una mujer de 50 años y su hija de 15 han fallecido tras sufrir una grave intoxicación alimentaria. Ambas acudieron en dos ocasiones al hospital Cardarelli de Campobasso con síntomas evidentes de intoxicación (fuertes dolores abdominales y vómitos), pero fueron dadas de alta en las dos ocasiones con un diagnóstico de gastroenteritis.

Vídeos Los Replicantes

Los episodios gastrointestinales comenzaron durante la noche de Navidad, cuando madre e hija fueron atendidas en urgencias y enviadas a casa alrededor de la una de la madrugada.

Ambas acudieron al hospital pero fueron dadas de alta erróneamente con gastroenteritis
Ambas acudieron al hospital pero fueron dadas de alta erróneamente con gastroenteritis Envato Elements

Sin embargo, el estado de las dos no mejoró y, por ese motivo, regresaron al hospital al día siguiente, donde nuevamente se les permitió regresar a la vivienda. Pero la situación, lejos de mejorar, comenzó a complicarse.

Una muerte repentina

La menor fue la primera paciente en empeorar su estado de salud. El 27 de diciembre vio cómo todo se complicaba con rapidez y ya sí que fue ingresada en la UCI, donde falleció poco después. Su madre también murió varias horas más tarde, ya que sufrió una insuficiencia multiorgánica.

El padre, que tiene 55 años, también tuvo que ser hospitalizado y trasladado a un centro especializado para someterse a pruebas. Mientras tanto, la otra hija de la familia, de 20 años, no presentó síntomas de intoxicación alimentaria.

La familia había cenado en Nochebuena con otras 15 personas, pero ninguna de ellas llegó a enfermar. Las autoridades están ahora centrando sus investigaciones en una comida previa a esa fecha, en la que tan solo participaron las tres personas afectadas.

La Fiscalía de Campobasso ha abierto ahora una investigación penal contra cinco profesionales sanitarios del centro hospitalario por una posible negligencia médica. Además, se han requisado los historiales clínicos y ordenado autopsias para esclarecer todos los hechos.

El Servicio Regional de Salud ha abierto su propia investigación interna para aclarar las posibles responsabilidades en ambas muertes. Las hipótesis iniciales apuntan a una intoxicación grave por botulismo o listeriosis, aunque se están analizando todos los alimentos y conservas en el domicilio para arrojar luz sobre el caso.

Lo más compartido

  1. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  2. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  3. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  4. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  5. El juez ordena prisión para José Luis Ábalos
  6. El infierno de Antonia Dell'Atte: "Pensaba en cómo decir que estaba con un maltratador"
  7. Las curiosas teorías sobre el origen del 'Black Friday': triunfo y llegada a España
  8. Quién es Juanfran Pérez Llorca: investido nuevo presidente de la Generalitat Valenciana
  9. Sacan al okupa que vivía en la casa en la que Rosario y Alfonso mataron a Asunta Basterra
  10. Adiós a la tarjeta del abono transporte Madrid: se desactiva para todos estos usuarios
Artículos relacionados
Muere la influencer Diana Areas: escapó de un hospital y se arrojó al vacío a los 39 años

Muere la influencer Diana Areas: escapó de un hospital y se arrojó al vacío a los 39 años

Lleva a su hijo al hospital y se fractura el cráneo en plena radiografía en Pontevedra

Lleva a su hijo al hospital y se fractura el cráneo en plena radiografía en Pontevedra

Confirmado: este es el mejor hospital de España y está en la Seguridad Social

Confirmado: este es el mejor hospital de España y está en la Seguridad Social

Una paciente psiquiátrica se suicida por no tener cama en el hospital de Terrassa

Una paciente psiquiátrica se suicida por no tener cama en el hospital de Terrassa

Contenidos que te pueden interesar
Alerta sanitaria: retiran de la venta este medicamento por defectos de calidad

Alerta sanitaria: retiran de la venta este medicamento por defectos de calidad

Quién es Jorge García Dihinx: el influencer muerto en el alud de Panticosa

Quién es Jorge García Dihinx: el influencer muerto en el alud de Panticosa

Mueren una mujer de 50 años y su hija tras ser dadas de alta dos veces en urgencias

Mueren una mujer de 50 años y su hija tras ser dadas de alta dos veces en urgencias

Filtran estos números de teléfono en WhatsApp: en qué estafas están siendo empleados

Filtran estos números de teléfono en WhatsApp: en qué estafas están siendo empleados

Confirmado por la DGT: esto es lo que debe durar la batería de tu baliza V-16

Confirmado por la DGT: esto es lo que debe durar la batería de tu baliza V-16

Horario Metro, EMT y Cercanías Madrid Nochevieja 2025 y Año Nuevo 2026: viajes fin de año

Horario Metro, EMT y Cercanías Madrid Nochevieja 2025 y Año Nuevo 2026: viajes fin de año

De qué ha muerto Juan Pedro Franco: conocido como el hombre más obeso del mundo

De qué ha muerto Juan Pedro Franco: conocido como el hombre más obeso del mundo

Cuándo cierran supermercados en Nochevieja y Año Nuevo 2026: Mercadona, El Corte Inglés...

Cuándo cierran supermercados en Nochevieja y Año Nuevo 2026: Mercadona, El Corte Inglés...