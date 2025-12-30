Mueren una mujer de 50 años y su hija tras ser dadas de alta dos veces en urgencias

Tragedia en el sistema sanitario de Italia. Una mujer de 50 años y su hija de 15 han fallecido tras sufrir una grave intoxicación alimentaria. Ambas acudieron en dos ocasiones al hospital Cardarelli de Campobasso con síntomas evidentes de intoxicación (fuertes dolores abdominales y vómitos), pero fueron dadas de alta en las dos ocasiones con un diagnóstico de gastroenteritis.

Los episodios gastrointestinales comenzaron durante la noche de Navidad, cuando madre e hija fueron atendidas en urgencias y enviadas a casa alrededor de la una de la madrugada.

Ambas acudieron al hospital pero fueron dadas de alta erróneamente con gastroenteritis Envato Elements

Sin embargo, el estado de las dos no mejoró y, por ese motivo, regresaron al hospital al día siguiente, donde nuevamente se les permitió regresar a la vivienda. Pero la situación, lejos de mejorar, comenzó a complicarse.

Una muerte repentina

La menor fue la primera paciente en empeorar su estado de salud. El 27 de diciembre vio cómo todo se complicaba con rapidez y ya sí que fue ingresada en la UCI, donde falleció poco después. Su madre también murió varias horas más tarde, ya que sufrió una insuficiencia multiorgánica.

El padre, que tiene 55 años, también tuvo que ser hospitalizado y trasladado a un centro especializado para someterse a pruebas. Mientras tanto, la otra hija de la familia, de 20 años, no presentó síntomas de intoxicación alimentaria.

La familia había cenado en Nochebuena con otras 15 personas, pero ninguna de ellas llegó a enfermar. Las autoridades están ahora centrando sus investigaciones en una comida previa a esa fecha, en la que tan solo participaron las tres personas afectadas.

La Fiscalía de Campobasso ha abierto ahora una investigación penal contra cinco profesionales sanitarios del centro hospitalario por una posible negligencia médica. Además, se han requisado los historiales clínicos y ordenado autopsias para esclarecer todos los hechos.

El Servicio Regional de Salud ha abierto su propia investigación interna para aclarar las posibles responsabilidades en ambas muertes. Las hipótesis iniciales apuntan a una intoxicación grave por botulismo o listeriosis, aunque se están analizando todos los alimentos y conservas en el domicilio para arrojar luz sobre el caso.