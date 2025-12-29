Confirmado: este es el mejor hospital de España y está en la Seguridad Social

Confirmado: el mejor hospital de España se encuentra dentro del sistema de la Seguridad Social y atiende a pacientes con tarjeta sanitaria del sistema público. Una lista copada por centros vinculados a la sanidad pública.

El centro que lidera la lista es el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, a la cabeza por décimo año consecutivo. Por debajo se encuentran el Hospital Universitario La Paz en segundo puesto, el Hospital Universitario Vall d'Hebron en tercera posición, el Gregorio Marañón en cuarta posición y el Clínico San Carlos en quinto lugar.

Estos son los datos que recoge el Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH), que ha elaborado el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA), en el que analiza la calidad asistencial en los hospitales de España.

Una década en primera posición

El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz vuelve a situarse en primera posición del IEH 2025, alcanzando una década completa como el mejor hospital de España por su "estabilidad sostenible en calidad asistencial, innovación científica, gestión sanitaria avanzada y orientación estratégica de largo plazo", según indica la entidad en un comunicado.

El estudio analiza los mejores hospitales de España por calidad asistencial Pexels

El estudio defiende que el hospital se posiciona como "referente" en telemedicina, hospital digital, medicina personalizada, automatización diagnóstica, atención al paciente crónico, inteligencia artificial para gestión y predicción de demanda, y nuevas formas de experiencia hospitalaria "adaptada a la realidad del paciente del siglo XXI".

Además, el informe destaca que el sistema sanitario español ha ido evolucionando progresivamente hacia un enfoque más centrado en el paciente, apostando por la digitalización, eficiencia y mayor capacidad para integrar investigación, sostenibilidad, gestión y atención humanizada.

El ranking se ha elaborado a partir de 2.300 encuestas a profesionales sanitarios y directivos del sector, integrando criterios como calidad asistencial, reputación médica, innovación tecnológica, eficiencia en la gestión, experiencia del paciente, digitalización, sostenibilidad del sistema y capacidad para atraer talento.

Cinco de los diez primeros puestos en la lista se encuentran copados por hospitales radicados en Madrid. Además de los ya mencionados, también se puede encontrar el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid en octava posición.