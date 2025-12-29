Los Replicantes
Buscar

Vida

Confirmado: este es el mejor hospital de España y está en la Seguridad Social

Un estudio analiza la calidad asistencial de los hospitales en España y destacan los centros integrados en el sistema público.

Confirmado: este es el mejor hospital de España y está en la Seguridad Social
Atención hospitalaria Foto: Pexels
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

29 Diciembre 2025 11:36 (hace 14 horas)

Confirmado: el mejor hospital de España se encuentra dentro del sistema de la Seguridad Social y atiende a pacientes con tarjeta sanitaria del sistema público. Una lista copada por centros vinculados a la sanidad pública.

Vídeos Los Replicantes

El centro que lidera la lista es el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, a la cabeza por décimo año consecutivo. Por debajo se encuentran el Hospital Universitario La Paz en segundo puesto, el Hospital Universitario Vall d'Hebron en tercera posición, el Gregorio Marañón en cuarta posición y el Clínico San Carlos en quinto lugar.

Estos son los datos que recoge el Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH), que ha elaborado el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA), en el que analiza la calidad asistencial en los hospitales de España.

Una década en primera posición

El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz vuelve a situarse en primera posición del IEH 2025, alcanzando una década completa como el mejor hospital de España por su "estabilidad sostenible en calidad asistencial, innovación científica, gestión sanitaria avanzada y orientación estratégica de largo plazo", según indica la entidad en un comunicado.

El estudio analiza los mejores hospitales de España por calidad asistencial
El estudio analiza los mejores hospitales de España por calidad asistencial Pexels

El estudio defiende que el hospital se posiciona como "referente" en telemedicina, hospital digital, medicina personalizada, automatización diagnóstica, atención al paciente crónico, inteligencia artificial para gestión y predicción de demanda, y nuevas formas de experiencia hospitalaria "adaptada a la realidad del paciente del siglo XXI".

Además, el informe destaca que el sistema sanitario español ha ido evolucionando progresivamente hacia un enfoque más centrado en el paciente, apostando por la digitalización, eficiencia y mayor capacidad para integrar investigación, sostenibilidad, gestión y atención humanizada.

El ranking se ha elaborado a partir de 2.300 encuestas a profesionales sanitarios y directivos del sector, integrando criterios como calidad asistencial, reputación médica, innovación tecnológica, eficiencia en la gestión, experiencia del paciente, digitalización, sostenibilidad del sistema y capacidad para atraer talento.

Cinco de los diez primeros puestos en la lista se encuentran copados por hospitales radicados en Madrid. Además de los ya mencionados, también se puede encontrar el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid en octava posición.

Lo más compartido

  1. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  2. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  3. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  4. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  5. El juez ordena prisión para José Luis Ábalos
  6. El infierno de Antonia Dell'Atte: "Pensaba en cómo decir que estaba con un maltratador"
  7. Las curiosas teorías sobre el origen del 'Black Friday': triunfo y llegada a España
  8. Quién es Juanfran Pérez Llorca: investido nuevo presidente de la Generalitat Valenciana
  9. Sacan al okupa que vivía en la casa en la que Rosario y Alfonso mataron a Asunta Basterra
  10. Adiós a la tarjeta del abono transporte Madrid: se desactiva para todos estos usuarios
Artículos relacionados
Muere la influencer Diana Areas: escapó de un hospital y se arrojó al vacío a los 39 años

Muere la influencer Diana Areas: escapó de un hospital y se arrojó al vacío a los 39 años

Asesinan brutalmente a tiros a la popular influencer Maurice Harrison a los 21 años

Asesinan brutalmente a tiros a la popular influencer Maurice Harrison a los 21 años

Lleva a su hijo al hospital y se fractura el cráneo en plena radiografía en Pontevedra

Lleva a su hijo al hospital y se fractura el cráneo en plena radiografía en Pontevedra

Muere un hombre tras diagnosticarle neumonía en vez de infarto en un hospital de Valencia

Muere un hombre tras diagnosticarle neumonía en vez de infarto en un hospital de Valencia

Contenidos que te pueden interesar
Detenido por la intoxicación de su hija de dos años con anabolizantes en Valencia

Detenido por la intoxicación de su hija de dos años con anabolizantes en Valencia

Confirmado por la OCU: este es el mejor roscón del supermercado en 2025

Confirmado por la OCU: este es el mejor roscón del supermercado en 2025

Sale a la luz el brutal cambio físico de Paula Echevarría: está irreconocible

Sale a la luz el brutal cambio físico de Paula Echevarría: está irreconocible

Alerta alimentaria: retiran estas populares especias de los supermercados

Alerta alimentaria: retiran estas populares especias de los supermercados

De qué ha muerto Cecilia Jiménez, autora del Ecce Homo de Borja, a los 94 años

De qué ha muerto Cecilia Jiménez, autora del Ecce Homo de Borja, a los 94 años

El truco de Arguiñano para pelar uvas y quitar pepitas en Nochevieja: solo una horquilla

El truco de Arguiñano para pelar uvas y quitar pepitas en Nochevieja: solo una horquilla

Confirmado: estos son los precios del abono transporte en Madrid en 2026

Confirmado: estos son los precios del abono transporte en Madrid en 2026

Confirmado por la DGT: todas las normas en vigor para conductores desde el 1 de enero

Confirmado por la DGT: todas las normas en vigor para conductores desde el 1 de enero