Un turista muere atacado por un elefante salvaje en el parque Khao Yai, en Tailandia

Un elefante salvaje embistió a una pareja mientras hacía ejercicio en Khao Yai; la mujer logró escapar, pero el hombre murió en el acto.

Elefantes Foto: Envato Elements
03 Febrero 2026 14:13 (hace 11 horas)

Un turista tailandés de 65 años murió la mañana del 2 de febrero tras ser atacado por un elefante salvaje en el Parque Nacional de Khao Yai, en Tailandia. El hombre estaba haciendo ejercicio cerca de su zona de acampada, alrededor de las 6:00, hora local, acompañado por su mujer, que logró escapar mientras los guardas intervenían para ahuyentar al animal.

Medios locales detallan que el ataque se produjo a pocos metros de la tienda y que el elefante lo embistió y lo pisoteó. Según el jefe de una de las unidades de guardabosques, Wanchai Kaenjantuek llegó a escuchar sonidos de elefante y gritos de auxilio.

El hombre fue trasladado al Hospital Wang Nam Khiao para realizarle la autopsia, ya que murió en el acto. Según afirman las autoridades, tenía grandes heridas abiertas en la pierna y en el brazo izquierdo.

No es un hecho aislado

El ataque del elefante se produjo cuando el hombre estaba haciendo deporte
El ataque del elefante se produjo cuando el hombre estaba haciendo deporte Pexels

Yotsawat Thiansawat, director de la Oficina de Gestión de Áreas Protegidas, explica que entre noviembre y abril los elefantes tienen más posibilidades de acercarse a las comunidades y rutas en busca de alimento. Por tanto, se pide a los visitantes del parque y residentes de zonas cercanas que extremen las precauciones y guarden toda la distancia posible si se encuentran con elefantes salvajes.

Añadiendo que desde 2012 se han registrado 220 personas muertas por ataques de elefantes salvajes y que esta es la tercera persona que muere víctima de este mismo animal, de nombre Oyewan.

El jefe del parque, Chaiya Huayhongthong, explicaba que las autoridades se reunirán el viernes para decidir el destino del animal. "Probablemente decidiremos trasladarlo o modificar su comportamiento", afirmó, sin dar más detalles.

