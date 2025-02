Tragedia en Washington: un avión colisiona con un helicóptero militar en el río Potomac

Un avión comercial con unos 60 pasajeros y cuatro tripulantes colisionó este miércoles con un helicóptero militar sobre el río Potomac, en Washington, mientras se aproximaba al aeropuerto Ronald Reagan.

La aeronave siniestrada, el vuelo American Eagle 5342 operado por PSA Airlines (subsidiaria de American Airlines), era un Bombardier CRJ-700 que había partido de Wichita, Kansas, en un vuelo doméstico, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA). El helicóptero, un Sikorsky H-60 Black Hawk con tres militares a bordo, realizaba maniobras de entrenamiento cuando se produjo el impacto.

El accidente ocurrió a las 20:48, hora local, y las imágenes captadas por la webcam del Kennedy Center muestran la explosión en el aire tras la colisión. Los restos de ambas aeronaves cayeron al río Potomac, dificultando las labores de rescate.

Webcam at the Kennedy Center caught an explosion mid-air across the Potomac. https://t.co/v75sxitpH6 pic.twitter.com/HInYdhBYs5