Los Replicantes
Buscar

Economía

Más Madrid propone supermercados públicos para contener precios: el PSOE tumba la idea

La propuesta defiende la necesidad de aplicar un control a los precios de los productos básico y facilitar el derecho a la alimentación.

Más Madrid propone supermercados públicos para contener precios: el PSOE tumba la idea
Compra en el supermercado Foto: Pexels
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

02 Diciembre 2025 11:26 (hace 14 horas)

La inflación desbocada de los precios está afectando duramente a las familias. El encarecimiento de la vivienda se suma a un incremento continuado de los precios de los bienes básicos en los supermercados en todo el país.

Vídeos Los Replicantes

Este escenario se produce sin que los salarios crezcan en la proporción adecuada, lo que deriva en un empobrecimiento generalizado de la población, que tiene menos recursos disponibles para llegar a final de mes.

En este contexto, Más Madrid Compromiso con Getafe ha rescatado una medida que ya planteó Podemos en el pasado: limitar el precio de los productos básicos y lanzar una red de supermercados públicos en la ciudad.

La propuesta busca contener los efectos de la inflación en los hogares
La propuesta busca contener los efectos de la inflación en los hogares Pexels

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que casi un tercio de las familias del municipio ingresan menos de 12.020 euros anuales y más de 1.110 hogares dependen en estos momentos de ayudas en materia de alimentos.

Sin acceso a alimentación básica

El grupo municipal denuncia que la inflación y encarecimiento del coste de vida está llevando a las familias a renunciar a productos básicos en la cesta de la compra, puesto que las marcas blancas han dejado de ser un refugio.

Los productos frescos están siendo inalcanzables para muchas familias y, según el grupo municipal de Más Madrid en Getafe, hay gran relación con que el sector está copado por grandes cadenas de supermercados e hipermercados, que controlan la distribución y fijan precios elevados a consumidores y cooperativas o pequeños productores.

Por este motivo, el grupo municipal propone un control de los precios en los alimentos esenciales, como pan, cereales, carne, pescado, lácteos, huevos, aceites, frutas, verduras o productos infantiles como la leche de fórmula.

Además, también propone la creación de una red de supermercados públicos que tenga como objetivo facilitar el acceso de toda la población a los productos básicos de la cesta de la compra y, de este modo, la igualdad de condiciones.

Esta red de supermercados públicos actuaría como una herramienta en la que aplicar precios justos a los productos de la cesta de la compra, con un sistema alimentario más sostenible y protegiendo siempre la economía local.

La formación defiende que esta propuesta garantizaría el acceso a toda la población a un derecho básico como la alimentación. Además, podría contar con un sistema más beneficioso con el planeta y las comunidades locales para mejorar el funcionamiento de la red de distribución.

La propuesta finalmente no ha salido adelante. A pesar de que los grupos de izquierda tienen mayoría en el pleno municipal, solo Más Madrid y Podemos han votado a favor. El PSOE se ha abstenido, por lo que no se aprueba la medida, mientras que los partidos de la derecha (PP y VOX) han votado en contra.

Lo más compartido

  1. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  2. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  3. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  4. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  5. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  6. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. ¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?
Artículos relacionados
Alerta alimentaria: retiran esta agua del supermercado por una bacteria peligrosa

Alerta alimentaria: retiran esta agua del supermercado por una bacteria peligrosa

Ni Mercadona ni El Corte Inglés: el supermercado que abre 60 nuevas tiendas en España

Ni Mercadona ni El Corte Inglés: el supermercado que abre 60 nuevas tiendas en España

Alerta alimentaria: retiran estos dulces del supermercado por riesgo sanitario

Alerta alimentaria: retiran estos dulces del supermercado por riesgo sanitario

Alerta alimentaria: retiran estas hamburguesas del supermercado por salmonella

Alerta alimentaria: retiran estas hamburguesas del supermercado por salmonella

Contenidos que te pueden interesar
Adiós Movistar, MasOrange y Vodafone: así subirán sus tarifas en 2026

Adiós Movistar, MasOrange y Vodafone: así subirán sus tarifas en 2026

Confirmado por la OMS: aprueba estos dos nuevos fármacos adelgazantes

Confirmado por la OMS: aprueba estos dos nuevos fármacos adelgazantes

El biotecnólogo Mikel Pérez revela trampas en el supermercado: cómo ahorrar en la compra

El biotecnólogo Mikel Pérez revela trampas en el supermercado: cómo ahorrar en la compra

Qué riesgo hay por comer carne de cerdo: en plena alerta por peste porcina africana

Qué riesgo hay por comer carne de cerdo: en plena alerta por peste porcina africana

Sale a la luz la última llamada de las adolescentes muertas en un parque de Jaén

Sale a la luz la última llamada de las adolescentes muertas en un parque de Jaén

Adiós llamadas 'spam': la Policía Nacional explica cómo dejar de recibirlas

Adiós llamadas 'spam': la Policía Nacional explica cómo dejar de recibirlas

Detenida la ex jefa de Exteriores de la UE Federica Mogherini por corrupción

Detenida la ex jefa de Exteriores de la UE Federica Mogherini por corrupción

Adiós Verifactu: por qué Hacienda retrasa su entrada en vigor y anuncia nueva fecha

Adiós Verifactu: por qué Hacienda retrasa su entrada en vigor y anuncia nueva fecha