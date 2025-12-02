Más Madrid propone supermercados públicos para contener precios: el PSOE tumba la idea

La inflación desbocada de los precios está afectando duramente a las familias. El encarecimiento de la vivienda se suma a un incremento continuado de los precios de los bienes básicos en los supermercados en todo el país.

Este escenario se produce sin que los salarios crezcan en la proporción adecuada, lo que deriva en un empobrecimiento generalizado de la población, que tiene menos recursos disponibles para llegar a final de mes.

En este contexto, Más Madrid Compromiso con Getafe ha rescatado una medida que ya planteó Podemos en el pasado: limitar el precio de los productos básicos y lanzar una red de supermercados públicos en la ciudad.

La propuesta busca contener los efectos de la inflación en los hogares Pexels

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que casi un tercio de las familias del municipio ingresan menos de 12.020 euros anuales y más de 1.110 hogares dependen en estos momentos de ayudas en materia de alimentos.

Sin acceso a alimentación básica

El grupo municipal denuncia que la inflación y encarecimiento del coste de vida está llevando a las familias a renunciar a productos básicos en la cesta de la compra, puesto que las marcas blancas han dejado de ser un refugio.

Los productos frescos están siendo inalcanzables para muchas familias y, según el grupo municipal de Más Madrid en Getafe, hay gran relación con que el sector está copado por grandes cadenas de supermercados e hipermercados, que controlan la distribución y fijan precios elevados a consumidores y cooperativas o pequeños productores.

Por este motivo, el grupo municipal propone un control de los precios en los alimentos esenciales, como pan, cereales, carne, pescado, lácteos, huevos, aceites, frutas, verduras o productos infantiles como la leche de fórmula.

Además, también propone la creación de una red de supermercados públicos que tenga como objetivo facilitar el acceso de toda la población a los productos básicos de la cesta de la compra y, de este modo, la igualdad de condiciones.

Esta red de supermercados públicos actuaría como una herramienta en la que aplicar precios justos a los productos de la cesta de la compra, con un sistema alimentario más sostenible y protegiendo siempre la economía local.

La formación defiende que esta propuesta garantizaría el acceso a toda la población a un derecho básico como la alimentación. Además, podría contar con un sistema más beneficioso con el planeta y las comunidades locales para mejorar el funcionamiento de la red de distribución.

La propuesta finalmente no ha salido adelante. A pesar de que los grupos de izquierda tienen mayoría en el pleno municipal, solo Más Madrid y Podemos han votado a favor. El PSOE se ha abstenido, por lo que no se aprueba la medida, mientras que los partidos de la derecha (PP y VOX) han votado en contra.