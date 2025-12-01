Alerta alimentaria: retiran estos dulces del supermercado por riesgo sanitario

Alerta alimentaria en supermercados de España. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha ordenado la retirada inmediata de varios productos de pastelitos rellenos de crema por riesgo sanitario.

Los productos afectados son los pastelitos rellenos de crema, envasados a temperatura ambiente, de la marca NaturCeliac Gluten Free, con los siguientes lotes y fechas de caducidad: M16BB (16/11/2025), M23BB (23/11/2025), M31BB (1/12/2025), O11BB (11/12/2025), O19BB (19/12/2025), O20BB (20/12/2025), O22BB (22/12/2025), O25BB (25/12/2025), O26BB (26/12/2025), O27BB (27/12/2025), O29BB (29/12/2025), Q1BB (01/01/2026), Q3BB (03/01/2026), Q4BB (04/01/2026), Q10BB (10/01/2026), Q11BB (11/01/2026), Q17BB (17/01/2026), Q25BB (25/01/2026), Q26BB (26/01/2026), S17BB (17/02/2026) y U18BB (18/03/2026).

Producto retirado del mercado por alerta alimentaria Aesan

Además, también se ha ordenado la retirada de las bombitas rellenas de crema también de NaturCeliac, también envasadas a temperatura ambiente y con las siguientes numeraciones de lote y fechas de caducidad: M1BB, M31BB (01/12/2025), O5BB (05/12/2025), O11BB (11/12/2025), O19BB (19/12/2025), O20BB (20/12/2025), O21BB (21/12/2025), O22BB (22/12/2025), O25BB (25/12/2025), O26BB (26/12/2025), O27BB (27/12/2025), O29BB (29/12/2025), Q1BB (01/01/2026), Q3BB (03/01/2026), Q4BB (04/01/2026), Q10BB (10/01/2026), Q11BB (11/01/2026), Q15BB (15/01/2026), Q16BB (16/01/2026), Q17BB (17/01/2026), Q22BB (22/01/2026), Q25BB (25/01/2026), Q26BB (26/01/2026), S14BB (14/02/2026), S23BB (23/02/2026), S28BB (28/02/2026), S29BB (01/03/2026) y U17BB (17/03/2026).

Distribución en varias comunidades autónomas

La orden se ha producido tras una notificación procedente de las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid y Andalucía, ante la presencia de proteínas de leche no incluidas en el etiquetado, lo que supone un claro riesgo para personas con estas intolerancias.

La distribución inicial de los productos se realizó en Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, según indica la Aesan. Sin embargo, no se descartan posibles redistribuciones en otros territorios.

Como medida de precaución, la Aesan recomienda a todas las personas con alergia a la proteína de la leche que tenga el producto dentro de sus hogares que se abstenga de consumirlo, ya que puede resultar un grave riesgo para la salud.

La información relativa a esta alerta alimentaria ya ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) para verificar la retirada de los productos afectados de todos los canales de comercialización.