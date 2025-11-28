Los Replicantes
Alerta alimentaria: retiran esta agua del supermercado por una bacteria peligrosa

Las autoridades están retirando todos los productos afectados y se pide comprobar el lote por riesgo para la salud.

Agua embotellada Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

28 Noviembre 2025 17:36 (hace 4 horas)

Alerta por la venta de lotes de botellas de agua contaminados con bacterias de riesgo en España. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha ordenado la retirada inmediata de varios productos por la presencia de pseudonomas aeruginosa, que puede causar infecciones agudas y crónicas como fibrosis quística, bronquiectasias o neumonía.

El producto afectado se corresponde con las botellas de agua mineral natural de la marca Fuente Madre, en su formato de 1,5 litros, número de lote 1 040725 y con la fecha de caducidad establecida en el 31/12/2027.

  • Producto: Fuente Madre
  • Formato: Botella 1,5 litros
  • Número de lote: 1 040725
  • Fecha de caducidad: 31/12/2027
    • Producto retirado del mercado por alerta alimentaria
    Producto retirado del mercado por alerta alimentaria Aesan

    El aviso ha partido de las autoridades sanitarias de Castilla-La Mancha y, por el momento, hay constancia de la distribución de los productos afectados en las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. En todo caso, no se puede descartar la posible redistribución de los productos afectados en otros territorios, por lo que se recomienda revisar siempre lote y producto.

    Se debe evitar su consumo

    A pesar de que la infección de la bacteria pseudonomas aeruginosa supone un grave riesgo especialmente para pacientes de riesgo, como personas mayores e inmunodeprimidos, se recomienda a toda la población que evite siempre su consumo.

    Toda la información relativa a esta alerta alimentaria ha sido trasladada a todas las autoridades competentes a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) y se está procediendo a la retirada de todos los productos afectados.

