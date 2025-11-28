Alerta alimentaria: retiran esta agua del supermercado por una bacteria peligrosa

Alerta por la venta de lotes de botellas de agua contaminados con bacterias de riesgo en España. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha ordenado la retirada inmediata de varios productos por la presencia de pseudonomas aeruginosa, que puede causar infecciones agudas y crónicas como fibrosis quística, bronquiectasias o neumonía.

El producto afectado se corresponde con las botellas de agua mineral natural de la marca Fuente Madre, en su formato de 1,5 litros, número de lote 1 040725 y con la fecha de caducidad establecida en el 31/12/2027.

Producto: Fuente Madre

Formato: Botella 1,5 litros

Número de lote: 1 040725

Fecha de caducidad: 31/12/2027

Producto retirado del mercado por alerta alimentaria Aesan

El aviso ha partido de las autoridades sanitarias de Castilla-La Mancha y, por el momento, hay constancia de la distribución de los productos afectados en las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. En todo caso, no se puede descartar la posible redistribución de los productos afectados en otros territorios, por lo que se recomienda revisar siempre lote y producto.

Se debe evitar su consumo

A pesar de que la infección de la bacteria pseudonomas aeruginosa supone un grave riesgo especialmente para pacientes de riesgo, como personas mayores e inmunodeprimidos, se recomienda a toda la población que evite siempre su consumo.

Toda la información relativa a esta alerta alimentaria ha sido trasladada a todas las autoridades competentes a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) y se está procediendo a la retirada de todos los productos afectados.