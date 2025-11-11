Los Replicantes
Feijóo designa a Juanfran Pérez Llorca como sustituto de Mazón en Valencia

El líder del PP ha gestionado personalmente el relevo de Carlos Mazón tras dimitir por la gestión de la DANA.

Feijóo designa a Juanfran Pérez Llorca como sustituto de Mazón en Valencia
Juanfran Pérez Llorca Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

11 Noviembre 2025 13:02 (hace 10 horas)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado al sustituto de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana. Será Juanfran Pérez Llorca, número dos del PP valenciano y portavoz del partido en el Parlamento. Su nombre aparecía en todas las quinielas durante las últimas semanas.

Feijóo ha comunicado este relevo a los nueve días de la dimisión del actual líder del Gobierno valenciano en funciones y poco antes de asistir para comparecer en la comisión de investigación de la DANA.

La tensión ya se había apoderado de la calle Génova ante la tardanza en conocer el relevo de Carlos Mazón y las presiones de VOX, socio necesario para mantener la mayoría parlamentaria. Valencia es una plaza fundamental para los populares y la gestión de la DANA, con más de 200 muertos, ha puesto en riesgo su permanencia.

Un relevo complicado

El nombre de Juanfran Pérez Llorca se daba prácticamente por descartado después de que la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, optara por descartarse de la sucesión al frente de la Generalitat.

En todo caso, quedaban por resolver algunas cuestiones, relativas a la posible división interna derivada del relevo o la posibilidad de que pudieran surgir candidaturas alternativas a su nombre.

Algunas dudas internas se producen porque el electorado puede asociar la imagen de Juanfran Pérez Llorca a Carlos Mazón, a pesar de que no mantuvo responsabilidades de gobierno en la gestión de la catástrofe.

Ahora, el PP debe registrar ya oficialmente la candidatura para la investidura y, después, lograr los apoyos de VOX, un partido con el que ya ha mantenido negociaciones. El acuerdo podría ser inminente y el pleno se investidura podría llegar entre el 24 y 28 de noviembre.

