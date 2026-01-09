La madre del niño Gabriel Cruz denuncia un perfil falso de Ana Julia con fotos del menor

La madre del niño Gabriel Cruz, Patricia Ramírez, ha denunciado la existencia de un perfil de Instagram que emplea el nombre de Ana Julia Quezada y que está difundiendo fotografías de su hijo, que fue asesinado en 2018.

Patricia Ramírez ha denunciado que estos hechos suponen un ataque intolerable a la dignidad y a la memoria del menor, por lo que ha lamentado que "desgraciadamente hay quien no tiene ni corazón, ni alma, ni empatía y, por supuesto, ningún respeto por mi pequeño Gabriel".

El perfil difunde imágenes de Ana Julia Quezada y del niño Gabriel, al que asesinó según la condena .

"Resulta terriblemente doloroso tener que ver esta barbaridad", ha denunciado Ramírez en sus redes sociales, en las que también ha compartido varias capturas del perfil y ha pedido ayuda a los usuarios para denunciar ante la red social. Ramírez cree que esta es una cuenta falsa y que no está gestionada por la autora del crimen.

"Total impunidad"

La madre del niño Gabriel ha denunciado que no se pueden permitir este tipo de "actos crueles" y que sigan sucediendo con "total impunidad". Por este motivo, Patricia Ramírez ha animado a crear una "trinchera para proteger la memoria de los que no se van dejándonos en la intemperie" y ha agradecido la solidaridad mostrada.

El perfil denunciado muestra imágenes del niño con fotografías de la mujer condenada por su asesinato. Su madre denuncia que esta práctica vulnera gravemente los derechos fundamentales del menor, como el derecho al honor, intimidad y a la propia imagen. Por este motivo, ha llamado a toda la ciudadanía a denunciar masivamente la cuenta para su cierre.

La respuesta de los ciudadanos no ha tardado y se ha materializado rápidamente. Las denuncias se han sumado a los avisos en comentarios a la Policía Nacional para que actúe de inmediato, así como apoyo a la familia y denuncia de este tipo de prácticas.