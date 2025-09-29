Trasladan de nuevo a Ana Julia por un incidente: el objeto prohibido hallado en su celda

Ana Julia Quezada, la asesina del niño Gabriel, vuelve a la actualidad tras protagonizar un nuevo incidente en prisión. Un funcionario de la cárcel de Brieva (Ávila) le ha sorprendido en posesión de un objeto prohibido en manos de la asesina, según publica El Periódico.

Dicho objeto se corresponde con una baraja de cartas, que está prohibido en la normativa de los centros penitenciarios porque se considera que algunos juegos de azar pueden incitar a los presos a las apuestas. Una práctica que las autoridades quieren controlar para evitar conflictos entre internos.

A pesar de que dicho objeto está abiertamente prohibido, Ana Julia Quezada ha afirmado que lo obtuvo siguiendo los cauces habituales. Se trata del demandadero, un servicio que se conoce en prisión como el 'Amazon de los presos'. Se corresponde con un funcionario del centro penitenciario que entrega a los presos los artículos que solicitan, a cambio de descontar los importes del peculio, que permite un gasto mensual de cien euros, un proceso permitido y muy regulado.

Niega irregularidades: Ana Julia asegura que cumplió con los trámites

Después del hallazgo de este objeto entre sus pertenencias, Ana Julia Quezada ha negado haber cometido ningún tipo de irregularidad y ha expresado que pidió la baraja siguiendo siempre los trámites pertinentes. Además, no tuvo problema en reconocer que era de su propiedad.

En todo caso, los responsables de la cárcel de Brieva han abierto una investigación. Ana Julia ha sido por el momento trasladada de módulo para evitar que un episodio de estas características se pueda repetir en el futuro. La asesina ha pasado del módulo azul al rojo, con medidas de seguridad y control mucho más rigurosas.

Ana Julia Quezada volvió recientemente a la actualidad después de que el tribunal de la Sección 1 de la Audiencia de Ávila haya considerado que es una "víctima en la presunta trama de corrupción sexual en la prisión de Brieva". La causa investiga si mantuvo relaciones sexuales con los funcionarios de la cárcel para recibir determinados favores y beneficios como contraprestación.