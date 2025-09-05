Un exmagistrado del Supremo se hace llamar Francisca Javiera y se burla de las trans

Este jueves 4 de septiembre, VOX ha acudido al Congreso de los Diputados con discursos en contra del feminismo, muestran su inconformidad con las leyes españolas porque afirman estar pensadas para perjudicar a los hombres protegiendo a las mujeres. También alegan que una gran cantidad de denuncias puestas por mujeres son falsas, efectivamente no aportaron ningún dato.

El Consejo General del Poder Judicial aportó un informe en 2023 con datos sobre esta situación y el 0,0010 % de los más de 199.000 son casos de denuncias falsas, una cantidad bastante insignificante. El partido de extrema derecha siguió afirmando otra serie de cuestiones sin respaldarse en nada fiable y burlándose de varios colectivos.

Burla contra las mujeres trans

Francisco Javier Borrego, exmagistrado del Tribunal Superior y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se ha coronado con estas palabras: "No me digan que me lo van a discutir porque si ustedes me lo discuten hoy me siento mujer, me llamo Francisca Javiera y soy mujer. No me lo discutan, que les llevo por delito de odio a un tribunal".

Borrego muestra nada de respeto por el colectivo transexual y ante las risas de los asistentes ha decidido continuar: "Han respetado mi identidad de género que transitoriamente en dos segundos he manifestado", así continuaba burlándose el exmagistrado.

AKELARRE Negacionista de Vox y Francisco Javier Borrego Ex-Magistrado del Supremo en el Congreso pic.twitter.com/WVUGZP65op — laotraizquieda (@sehacesaber2023) September 4, 2025

También Borrego ha arremetido contra la ley que permitió el matrimonio homosexual y se ha mofado del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por recibir la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Ante todo este discurso, la diputada de VOX, Rocío Aguirre comentó: "Muchas gracias, Javier. La verdad es que hay veces que hay que reírse un poco con estos temas tan serios y tan complicados. Siempre viene bien un poquito de humor".

Después, Rocío Aguirre ha continuado manifestando su queja acerca de la Ley Integral contra la Violencia de Género. "Esta ley no funciona: despilfarra el dinero, no protege a los niños y vulnera los derechos de la mitad de la población, que son los hombres", asegura. Además, afirma que muchos hombres están pasando un calvario por esta ley.