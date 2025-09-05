Los Replicantes
Buscar
Usuario

Política

Un exmagistrado del Supremo se hace llamar Francisca Javiera y se burla de las trans

Francisco Javier Borrego se burla de las mujeres transexuales y Rocío Aguirre arremete contra la Ley Integral de la Violencia de Género.

Un exmagistrado del Supremo se hace llamar Francisca Javiera y se burla de las trans
El ex magistrado Francisco Javier Borrego Foto: UFV
Andrea Torrente

Andrea Torrente

05 Septiembre 2025 12:50 (hace 1 hora)

Este jueves 4 de septiembre, VOX ha acudido al Congreso de los Diputados con discursos en contra del feminismo, muestran su inconformidad con las leyes españolas porque afirman estar pensadas para perjudicar a los hombres protegiendo a las mujeres. También alegan que una gran cantidad de denuncias puestas por mujeres son falsas, efectivamente no aportaron ningún dato.

Vídeos Los Replicantes

El Consejo General del Poder Judicial aportó un informe en 2023 con datos sobre esta situación y el 0,0010 % de los más de 199.000 son casos de denuncias falsas, una cantidad bastante insignificante. El partido de extrema derecha siguió afirmando otra serie de cuestiones sin respaldarse en nada fiable y burlándose de varios colectivos.

Burla contra las mujeres trans

Francisco Javier Borrego, exmagistrado del Tribunal Superior y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se ha coronado con estas palabras: "No me digan que me lo van a discutir porque si ustedes me lo discuten hoy me siento mujer, me llamo Francisca Javiera y soy mujer. No me lo discutan, que les llevo por delito de odio a un tribunal".

Borrego muestra nada de respeto por el colectivo transexual y ante las risas de los asistentes ha decidido continuar: "Han respetado mi identidad de género que transitoriamente en dos segundos he manifestado", así continuaba burlándose el exmagistrado.

También Borrego ha arremetido contra la ley que permitió el matrimonio homosexual y se ha mofado del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por recibir la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Ante todo este discurso, la diputada de VOX, Rocío Aguirre comentó: "Muchas gracias, Javier. La verdad es que hay veces que hay que reírse un poco con estos temas tan serios y tan complicados. Siempre viene bien un poquito de humor".

Después, Rocío Aguirre ha continuado manifestando su queja acerca de la Ley Integral contra la Violencia de Género. "Esta ley no funciona: despilfarra el dinero, no protege a los niños y vulnera los derechos de la mitad de la población, que son los hombres", asegura. Además, afirma que muchos hombres están pasando un calvario por esta ley.

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. Alerta sanitaria: EEUU avisa sobre la infección en humanos del gusano barrenador
  7. Muere un empleado del ministro ruso de Transportes tras morir su jefe destituido por Putin
  8. Quién es Andrea Russo: el hombre de 35 años succionado por un avión español en plena pista
  9. Por qué debes dejar un vaso de agua junto al fregadero si te vas de casa en verano
  10. Sale a la luz la brutal revelación de la madre de Michu sobre su repentina muerte
Artículos relacionados
Un activista marroquí al líder de VOX en Murcia: "No te conoces ni tu Constitución"

Un activista marroquí al líder de VOX en Murcia: "No te conoces ni tu Constitución"

Qué implica la impugnación del Gobierno al veto de PP y VOX a musulmanes en Jumilla

Qué implica la impugnación del Gobierno al veto de PP y VOX a musulmanes en Jumilla

Los obispos cargan por la censura al culto musulmán en Jumilla: "No cabe en democracia"

Los obispos cargan por la censura al culto musulmán en Jumilla: "No cabe en democracia"

Por qué es inconstitucional prohibir actos islámicos: la norma de PP y VOX en Murcia

Por qué es inconstitucional prohibir actos islámicos: la norma de PP y VOX en Murcia

Contenidos que te pueden interesar
Sale a la luz la herencia de Giorgio Armani: 13.000 millones de euros y su gran empresa

Sale a la luz la herencia de Giorgio Armani: 13.000 millones de euros y su gran empresa

Un exmagistrado del Supremo se hace llamar Francisca Javiera y se burla de las trans

Un exmagistrado del Supremo se hace llamar Francisca Javiera y se burla de las trans

Qué obras hay en Metro de Madrid en septiembre: cortes, fechas y alternativas

Qué obras hay en Metro de Madrid en septiembre: cortes, fechas y alternativas

Un hombre quema a su ex pareja en un coche tras dejarla inconsciente en Segovia

Un hombre quema a su ex pareja en un coche tras dejarla inconsciente en Segovia

La brutal revelación de la Policía indonesia sobre el asesinato de Matilde Muñoz

La brutal revelación de la Policía indonesia sobre el asesinato de Matilde Muñoz

Adiós Yoigo: el motivo por el que desaparece toda su red en España

Adiós Yoigo: el motivo por el que desaparece toda su red en España

Por qué Juana Rivas declarará como imputada por sustracción de menores el 30 de octubre

Por qué Juana Rivas declarará como imputada por sustracción de menores el 30 de octubre

Nueva subida del salario mínimo en 2026: cuánto se cobra y qué cambios vienen

Nueva subida del salario mínimo en 2026: cuánto se cobra y qué cambios vienen