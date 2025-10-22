Los Replicantes
Buscar
Usuario

Vida

¿Cómo es la nueva Cola-Cola aprobada por Trump en Estados Unidos?

Donald Trump está en contra del jarabe de maíz con alta fructosa que lleva la Coca-Cola y por eso lo sustituye por otro ingrediente.

¿Cómo es la nueva Cola-Cola aprobada por Trump en Estados Unidos?
Coca-Cola Foto: Elements Envato
Andrea Torrente

Andrea Torrente

22 Octubre 2025 13:53 (hace 7 horas)

Una Coca-Cola nueva ha llegado a Estados Unidos. Donald Trump, presidente del país, lanzó una solicitud a principios de año en la que demandaba que este refresco utilizara azúcar de caña y no de jarabe de maíz como emplea, ya que tiene una alta dosis de fructosa.

Vídeos Los Replicantes

La compañía aceptó la petición y la nueva Coca-Cola llegó a Estados Unidos en julio, la cual se está distribuyendo en ciudades y tiendas exclusivas. Pero esta idea no es una innovación que haya salido de la cabeza del presidente estadounidense porque ya existe en otros lugares, como en México.

La compañía ya utiliza azúcar de caña en otras bebidas dentro del país, como en la limonada Simply, el té helado Gold Peak y el café enlatado Costa. El jarabe de maíz de alta fructosa que se añade a la Coca-Cola es un ingrediente al que se han opuesto tanto el secretario de Salud y Servicios Humanos de Trump como el propio Trump.

Qué tipo de edulcorante es más sano

El azúcar de caña se produce a partir de la caña de azúcar natural, lo que da lugar a un tipo de azúcar llamado sacarosa. Mientras que el jarabe de maíz de alta fructosa es un tipo de azúcar hecho de almidón de maíz procesado. Los expertos apoyan la idea de que no hay una gran diferencia entre estos dos tipos de azúcares en lo que se refiere a valor nutricional.

La receta de Coca-Cola ha cambiado en Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump
La receta de Coca-Cola ha cambiado en Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump Pexels

Sin embargo, hay estudios que demuestran que el jarabe de maíz con alta fructosa se metaboliza de forma diferente al azúcar puro y su consumo está asociado con el aumento de peso, la obesidad, la inflamación del hígado y otros problemas de salud. Con independencia del edulcorante, estos refrescos se consideran insanos por el exceso de azúcares añadidos.

Los expertos en salud afirman que los refrescos azucarados no son saludables ya estén hechos de azúcar de caña o de jarabe de maíz. Un punto a favor de la empresa Coca-Cola es la creación de su refresco Zero Azúcar, cuyo volumen ha aumentado ante el buen recibimiento de la población. La compañía ha informado que las acciones han subido un 3 %, por lo que los refrescos sin azúcar han sido un total acierto tanto a nivel de salud como de mercado.

Lo más compartido

  1. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  2. Detenidas dos activistas tras arrojar pintura a la Sagrada Familia por el cambio climático
  3. Diagnostican cáncer de próstata a una mujer de 72 años: la explicación médica sorprende
  4. Asesinan brutalmente a la influencer Esmeralda Ferrer junto a su marido e hijos
  5. Muere María Teresa Heras, voz de 'Mary Poppins' y madre del cantante Macaco
  6. Un hombre casado se enamora de una Inteligencia Artificial: era como una "buena hermana"
  7. La mujer que fue detenida por el asesinato de un hombre en Calella se suicida en prisión
  8. Estas son las propiedades de la espuma de cerveza: todos sus beneficios para la salud
  9. Qué es Mercator y por qué África le acusa de desinformación
  10. Qué es Yeytuo: la innovadora inyección que previene el VIH aprobada en Europa
Artículos relacionados
El supermercado con la Coca-Cola más barata: Mercadona, Carrefour, Lidl, Dia o Alcampo

El supermercado con la Coca-Cola más barata: Mercadona, Carrefour, Lidl, Dia o Alcampo

La sorprendente diferencia entre la Fanta de naranja de Estados Unidos y España

La sorprendente diferencia entre la Fanta de naranja de Estados Unidos y España

Sanidad prohíbe la venta de toda estas patatas fritas, refrescos o embutidos por riesgo de cáncer

Sanidad prohíbe la venta de toda estas patatas fritas, refrescos o embutidos por riesgo de cáncer

Así es Donpin: la empresa española de los bazares chinos tras los refrescos Eneryeti

Así es Donpin: la empresa española de los bazares chinos tras los refrescos Eneryeti

Contenidos que te pueden interesar
Muere un anciano tras suicidarse durante el desahucio de su vivienda en Torremolinos

Muere un anciano tras suicidarse durante el desahucio de su vivienda en Torremolinos

Trágico suceso en Egipto: un menor mata, descuartiza y se come a un compañero de clase

Trágico suceso en Egipto: un menor mata, descuartiza y se come a un compañero de clase

Quién es Vicente Domínguez: el marido de una alcaldesa del PP triturado en un contenedor

Quién es Vicente Domínguez: el marido de una alcaldesa del PP triturado en un contenedor

Preguntan a Albert Rivera por qué partido votar tras Ciudadanos: su respuesta impacta

Preguntan a Albert Rivera por qué partido votar tras Ciudadanos: su respuesta impacta

Raquel Sánchez Silva publica sus planes en redes tras las novedades sobre el caso Biondo

Raquel Sánchez Silva publica sus planes en redes tras las novedades sobre el caso Biondo

La Audiencia Nacional archiva la querella contra Netanyahu por el asalto de la Flotilla

La Audiencia Nacional archiva la querella contra Netanyahu por el asalto de la Flotilla

¿Cómo es la nueva Cola-Cola aprobada por Trump en Estados Unidos?

¿Cómo es la nueva Cola-Cola aprobada por Trump en Estados Unidos?

La mano derecha de Ayuso cuenta con dos trabajadores que cobran dinero público

La mano derecha de Ayuso cuenta con dos trabajadores que cobran dinero público