¿Cómo es la nueva Cola-Cola aprobada por Trump en Estados Unidos?

Una Coca-Cola nueva ha llegado a Estados Unidos. Donald Trump, presidente del país, lanzó una solicitud a principios de año en la que demandaba que este refresco utilizara azúcar de caña y no de jarabe de maíz como emplea, ya que tiene una alta dosis de fructosa.

La compañía aceptó la petición y la nueva Coca-Cola llegó a Estados Unidos en julio, la cual se está distribuyendo en ciudades y tiendas exclusivas. Pero esta idea no es una innovación que haya salido de la cabeza del presidente estadounidense porque ya existe en otros lugares, como en México.

La compañía ya utiliza azúcar de caña en otras bebidas dentro del país, como en la limonada Simply, el té helado Gold Peak y el café enlatado Costa. El jarabe de maíz de alta fructosa que se añade a la Coca-Cola es un ingrediente al que se han opuesto tanto el secretario de Salud y Servicios Humanos de Trump como el propio Trump.

Qué tipo de edulcorante es más sano

El azúcar de caña se produce a partir de la caña de azúcar natural, lo que da lugar a un tipo de azúcar llamado sacarosa. Mientras que el jarabe de maíz de alta fructosa es un tipo de azúcar hecho de almidón de maíz procesado. Los expertos apoyan la idea de que no hay una gran diferencia entre estos dos tipos de azúcares en lo que se refiere a valor nutricional.

La receta de Coca-Cola ha cambiado en Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump Pexels

Sin embargo, hay estudios que demuestran que el jarabe de maíz con alta fructosa se metaboliza de forma diferente al azúcar puro y su consumo está asociado con el aumento de peso, la obesidad, la inflamación del hígado y otros problemas de salud. Con independencia del edulcorante, estos refrescos se consideran insanos por el exceso de azúcares añadidos.

Los expertos en salud afirman que los refrescos azucarados no son saludables ya estén hechos de azúcar de caña o de jarabe de maíz. Un punto a favor de la empresa Coca-Cola es la creación de su refresco Zero Azúcar, cuyo volumen ha aumentado ante el buen recibimiento de la población. La compañía ha informado que las acciones han subido un 3 %, por lo que los refrescos sin azúcar han sido un total acierto tanto a nivel de salud como de mercado.