La falta de privacidad de DeepSeek: datos en servidores chinos y almacenamiento indefinido

Las últimas horas han sido un torbellino tecnológico para DeepSeek, la inteligencia artificial china que amenaza con superar a ChatGPT. Su impacto en el sector ha afectado a gigantes como Nvidia y Google, pero la euforia ha dado paso a la controversia. A un reciente hackeo se suma una polémica creciente sobre su política de privacidad y la gestión de datos de sus usuarios.

La rápida expansión de DeepSeek ha puesto su política de privacidad bajo escrutinio. Actualizada el 5 de diciembre de 2024, ha generado alarma entre expertos y usuarios, quienes han llegado a calificarla de "pesadilla". La situación recuerda la prohibición de TikTok en EE.UU. y la controversia por la gestión de datos de ByteDance.

Según el documento, toda la información recopilada por DeepSeek se almacena en servidores "seguros" ubicados en la República Popular China, lo que abre interrogantes sobre su acceso por parte del gobierno chino.

El alcance de la recolección de datos por parte de DeepSeek es amplio. Al registrarse o usar la plataforma, la IA recopila información básica como el correo electrónico y el número de teléfono. Sin embargo, también almacena entradas de texto o audio, archivos cargados, comentarios y cualquier otro contenido compartido en la plataforma. Además, obtiene automáticamente la dirección IP del usuario, información del dispositivo, sistema operativo y hasta patrones de pulsación de teclas.

Lo más preocupante es que, según su política, DeepSeek puede compartir estos datos con el gobierno chino si así lo requiere la legislación local. Esto significa que cualquier información generada por los usuarios podría ser utilizada con fines gubernamentales sin previo aviso.

En comparación, otras plataformas de IA gestionan los datos de manera más restrictiva. OpenAI solo los almacena durante 30 días, mientras que Google Gemini los guarda hasta tres años. DeepSeek, por su parte, se reserva el derecho de conservar la información "durante el tiempo que sea necesario", lo que recuerda la política de Meta en EE.UU., donde el almacenamiento es indefinido.

Douglas Mac Cord, CEO de la plataforma de aprendizaje de IA Leany, ha expuesto en X los riesgos de privacidad de DeepSeek. Según él, la empresa puede construir perfiles detallados de los usuarios y compartir datos con afiliados, anunciantes y socios de análisis, lo que plantea serias dudas sobre el acceso no autorizado y el uso indebido de la información.

I analyzed DeepSeek's Privacy Policy and Terms of Use and found that, while it might offer significant cost reductions for businesses, it comes with serious security and privacy risks:



1. Extensive Data Collection: Logs user inputs, device metadata (e.g., IP, OS), and behavioral...