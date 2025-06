El juez vuelve a archivar la causa contra Mónica Oltra porque "no existe ningún indicio"

El juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha decretado el segundo archivo de la causa contra la exvicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, y a los otros 14 acusados en el caso sobre la gestión de la Generalitat de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada.

El juez instructor determina que no existen indicios que apunten a una maniobra de la líder de Compromís para esconder los abusos sexuales por los que fue condenado su ex marido: "No existe absolutamente ningún indicio de que cualquiera de los acusados haya llevado a cabo hechos penalmente relevantes", sentencia.

Este 21 de junio se han cumplido tres años desde la dimisión de Mónica Oltra, precisamente por este caso. El auto emitido este viernes "coincide plenamente con el criterio" de la Fiscalía, que no aprecia hechos constitutivos de infracción penal en su actuación.

En todo caso, es probable que Mónica Oltra tenga que sentarse finalmente en el banquillo de los acusados. A pesar del archivo del juez, existe una discrepancia con el magistrado que trabaja en la Audiencia Provincial de Valencia.

La Fiscalía también se opone

La Fiscalía de Valencia descarta delito en la vicepresidenta y ex consellera de Igualdad de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra. La ex dirigente de Compromís había sido procesada en una causa por el presunto encubrimiento de los presuntos abusos sexuales de su ex marido entre 2016 y 2017 a una menor tutelada en un centro que dependía directamente de su conselleria.

"Los hechos relatados no son constitutivos de infracción criminal alguna", sentencia tajantemente el escrito de calificación del ministerio público. La Fiscalía sostiene que, al no apreciar delito, ni pedirá pena de prisión ni multa y descarta causa.

Por esta causa, Mónica Oltra se vio obligada a renunciar a su cargo en la Generalitat Valenciana y a renunciar de todos sus cargos políticos. Por entonces gobernaba junto a Ximo Puig, un Ejecutivo que cayó en las siguientes elecciones, que pusieron a Carlos Mazón (PP) al mando.