J. K. Rowling: pide boicotear un centro comercial tras un altercado con un empleado trans

Una madre denuncia a la empresa de centros comerciales Marks & Spencer por tener a una mujer transexual en la sección de mujeres.

J. K. Rowling Foto: CC
Andrea Torrente

08 Agosto 2025 14:31 (hace 5 horas)

La conocida marca Marks & Spencer se ha disculpado con un cliente que asegura haber tenido una mala experiencia en la tienda por culpa de un empleado trans.

La madre solo quería un ajuste para el sujetador de su hija de 14 años. En la queja que expresa la clienta, dice que los miembros del personal habían sido "educados", pero que el empleado que las atendió como es trans la interacción se volvió "inapropiada", ya que su hija se sintió "asustada".

Además de la disculpa de Marks & Spencer, los miembros de personal han confirmado que el empleado simplemente estaba en la sección en la cual le tocaba trabajar y que se limitó a preguntar, como a cualquier cliente más, que si necesitaban ayuda.

Reacción de JK Rowling

Para sorpresa de nadie, la reacción anti-trans ha estallado en redes sociales. La autora de la saga de libros 'Harry Potter', J. K. Rowling, se ha sumado a la polémica con sus ideas bien claras acerca del rechazo que le produce esta situación, por lo que pide el boicot a la marca Marks & Spencer. La escritora no es la primera vez que se pronuncia, ya que ha sido muy crítica con los derechos de las personas trans en otras ocasiones.

Palabras de la escritora: "Si tiendas como M&S continúan desatando el fallo de la Corte Suprema sobre espacios solo para mujeres, priorizando los deseos de los hombres que quieren desnudarse cerca, o ayudar a ajustar los sujetadores a las adolescentes, un boicot parece apropiado".

La denunciante aclara que la persona que las atendió era una mujer transgénero, es decir, un hombre biológico. También dijo que: "Mi hija retrocedió, así que cortésmente rechacé la oferta y nos fuimos de inmediato. Estaba visiblemente molesta y dijo que se sentía asustada".

Contestación de Marks & Spencer

M&S
M&S CC

Después de que la madre escribiera la queja, una encargada de servicio al cliente de la empresa contestó: "Lamentamos profundamente la angustia que sintió su hija durante su visita a nuestra tienda. Entendemos lo importante que es este hito para ella, y lamentamos mucho que no haya sido como esperabas".

La respuesta sigue con la proposición de que la próxima vez que acudan a la tienda les atenderá alguien de confianza. La madre se mostró decepcionada con la respuesta y exige que las mujeres transgénero se mantengan alejadas de la selección de mujeres por el bien de estas y de las niñas.

Un portavoz de Marks & Spencer en una entrevista para un medio de comunicación explicó que: "Queremos que nuestras tiendas sean lugares inclusivos y acogedores para nuestros colegas y clientes". La marca defiende la inclusividad y asegura que los clientes pueden elegir ser atendidos por el empleado que deseen.

