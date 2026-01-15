Los Replicantes
Investigan el suicidio de un menor en Valencia: revisan sus chats de Fortnite y Roblox

La muerte del menor se enfrenta a grandes interrogantes, ya que no se habían detectado graves problemas que dieran la voz de alarma.

Menores en internet Foto: Pexels
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

15 Enero 2026 11:38 (hace 13 horas)

Conmoción en Valencia por el suicidio de un menor de nueve años, que se lanzó desde un séptimo piso durante la madrugada de Navidad en Sagunto (Valencia). La Policía Nacional investiga ahora sus chats de Fortnite y Roblox, a los que jugaba a través de internet, para esclarecer todas las circunstancias en las que se produjo su muerte.

Los investigadores ya han logrado la autorización judicial correspondiente y tratan ahora de encontrar pistas en el entorno digital del menor, por lo que han reclamado el volcado de los datos de su teléfono móvil.

La Policía investiga si indujeron al menor al suicidio a través de juegos por internet Pexels

La Policía Nacional cree que las conversaciones que mantuvo con otros jugadores con los que interactuaba pueden brindar alguna pista sobre el acoso o abuso al que pudiera estar siendo sometido. Esto podría haber motivado al menor a quitarse la vida, ya que no se ha detectado ningún problema en sus estudios o entorno familiar.

Bajo investigación

Los agentes están encontrando grandes dificultades para esclarecer la muerte del menor, ya que faltan multitud de respuestas en el caso. Los familiares tampoco encuentran un motivo que pudiera haber llevado a este fatal desenlace en plena celebración de la Nochebuena.

El menor no expresaba malestar ni señales visibles que pudieran haber alertado a sus padres sobre la decisión de quitarse la vida, que es la principal hipótesis de la investigación hasta el momento.

El pequeño pasaba la Nochebuena en compañía de su padre en un piso de Sagunto que había alquilado con su nueva pareja y tenía previsto disfrutar la Nochevieja y Año Nuevo con su madre y la hermana pequeña. Su madre se había despedido de él con palabras de cariño: "Pásalo bien y nos vemos el 28".

El Código Penal contempla el delito de inducción al suicidio, recogido en el artículo 143.1, con penas de entre cuatro y ocho años de prisión para cualquiera que pudiera influir en otra persona con el objetivo de causarle la muerte.

