Ingresa por intento de suicidio el ex comisionado para la DANA que falseó su currículum

José María Ángel Batalla, el ex comisionado del Gobierno para la DANA que dimitió por falsear su currículum ha sido ingresado de urgencia este viernes, 8 de agosto, en el hospital de Llíria (Valencia) tras un intento de suicidio.

El ex dirigente valenciano, de 68 años, permanece en estable en el centro hospitalario. Estos hechos ocurren después de que presentara su renuncia como comisionado especial del Gobierno para la Reconstrucción y Reparación de los daños provocados por la DANA tras la investigación abierta por el falso título universitario hallado en su expediente de funcionario de carrera en la Diputación de Valencia, el pasado 31 de julio.

Negó todos los hechos

En su carta de renuncia, José María Ángel Batalla mantenía que "jamás" había falseado ningún documento ni se había valido de tales prácticas para obtener ningún puesto de trabajo.

Además, denunciaba las "reiteradas actitudes de inquina" desde que fue nombrado, con el único objetivo de "intentar socavar, dañar y manchar una trayectoria de servicio diligente y transparente", según denunciaba.

Un informe de la Agencia Valenciana de Antifraude considera que José María Ángel habría falsificado un título de diplomado en Archivística y Biblioteconomía en la Universidad de Valencia para acceder a la Administración Pública.