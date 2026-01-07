Los Replicantes
Hay cuatro tipos de apellidos en España: ¿A cuál pertenece el tuyo?

Descubre por qué tu apellido es como es, incluso, a qué se dedicaba el portador de este y a cuál de las cuatro categorías pertenece.

Una familia Foto: Envato Elements
Andrea Torrente

07 Enero 2026 09:30 (hace 8 horas)

Muchas veces te habrás preguntado de dónde vienen tus apellidos, cuál fue la primera familia en poseerlo, cómo serían nuestras familias antepasadas o a qué cultura pertenecía. No es tan fácil conseguir esta información porque en el pasado no había tanto desarrollo que dejara constancia sobre este tipo de cuestiones.

Los expertos han investigado sobre los apellidos de los españoles y han llegado a conclusiones que pueden responder a algunas de las cuestiones planteadas anteriormente. Han descubierto que los apellidos se pueden clasificar en cuatro tipos principales, según la categoría a la que perezcan, podemos recabar información sobre el origen.

Los cuatro tipos de apellidos

Los patronímicos son un tipo de apellido que indican el nombre del padre o antepasado del que se originan, es decir, Pérez significa "hijo de Pedro", Sánchez "hijo de Sancho" o Fernández "hijo de Fernando"; son muy comunes en España.

Para saber si tu apellido es patronímico solo tienes que fijarte en la terminación de este. Este grupo destaca por las terminaciones en -ez, -az, -iz, -oz, -uz; pero también se han dado casos con -es, -as, -is, -os y -us.

Los toponímicos se consideran aquellos apellidos que el significado hace referencia al lugar de origen o de residencia del portador de sus antepasados, según informa 'Curiosamente', una cuenta de YouTube.

Estos apellidos son fáciles de identificar, algunos ejemplos son: Torres, Castellano o Castillo, que indican que provienen de Castilla; un segundo ejemplo sería Navarro y Navarrete, ambos apellidos provenientes de Navarra.

Los apellidos españoles tienen orígenes diversos
Los apellidos españoles tienen orígenes diversos Envato Elements

Los derivados de nombres comunes guardan una cierta similitud con los patronímicos. Los apellidos dentro de esta categoría nos dan una pista sobre el rasgo físico, moral o religioso del portador o de sus antepasados.

El apellido Rubio es un claro indicador de un aspecto físico que tenían sus ascendientes y que ha quedado plasmado con el paso de los años. Otro ejemplo es Bravo, este apellido indica que sus antepasados eran considerados valientes. Cruz indica "cruzado" o "devoto de la cruz". Estos apellidos no son tan comunes en España.

Los derivados de oficios o profesiones son los que hacen referencia al oficio o actividad social que desempeñaba el portador del apellido. Algunos ejemplos son Tejedor, Pastor, Herrera o Molina; los que se dedicaban a tejer, al pastoreo, los herreros o los que trabajaban como molineros.

Esta última categoría es menos común que los patronímicos y los toponímicos, pero son habituales en España y en países donde se habla español. Además, de esta clasificación con estos cuatro tipos de apellidos, hay constancia de un tipo más que se basada en los apodos que le ponían al portador, por ello, existen apellidos, como Gordo o Largo.

