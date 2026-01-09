Los Replicantes
Buscar

Economía

Giro decisivo en las hipotecas: así cambian los préstamos desde 2026

El mercado hipotecario se enfrenta a un giro en sus condiciones ante el cambio de interés de los bancos.

Giro decisivo en las hipotecas: así cambian los préstamos desde 2026
Cajero automático Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

09 Enero 2026 16:40 (hace 6 horas)

Giro decisivo en las hipotecas en 2026. El mercado está atravesando una fase decisiva que podría cambiar por completo las condiciones. Después de algunos meses marcados por una situación más ventajosa, llegan las señales de ajuste.

Vídeos Los Replicantes

Este cambio no se constituye como un vuelco repentino, sino un cambio gradual con un impacto relevante en el coste final de una hipoteca si se pospone la decisión. En este contexto, cada vez más personas se preguntan si es conveniente esperar a que bajen más los tipos o si, por el contrario, es momento se asegurarse una oferta competitiva.

El mercado hipotecario se encuentra en proceso de cambio
El mercado hipotecario se encuentra en proceso de cambio Envato Elements

Sin embargo, no es habitual que estos momentos sean tan explícitos o marcados. Las mejores oportunidades simplemente suelen desaparecer cuando el mercado se reordena y los bancos predefinen nuevas prioridades para sus intereses.

Giro hipotecario: nuevas condiciones para los préstamos en 2026

En este contexto, las entidades bancarias se encuentran inmersas en un proceso de reajuste de precios y márgenes. Las hipotecas fijas han encarecido el tipo de interés, sobre todo aquellas que hasta hace poco se empleaban como reclamo comercial. Dichas ofertas continúan existiendo, pero están más condicionadas al perfil del cliente.

Las hipotecas fijas cercanas al 2% todavía se pueden encontrar, aunque cada vez son más escasas y exigen vinculaciones elevadas, así como un alto nivel de solvencia. Esta evolución no responde a un frenazo del mercado, sino a una normalización tras un período de competencia intensa entre bancos.

Los tipos de interés oficiales se mantienen estables y el euríbor, con pequeños movimientos al alza, no anticipa sobresaltos a corto plazo. Pero este equilibrio limita la capacidad de las entidades para seguir ofreciendo hipotecas fijas muy por debajo de esos niveles sin afectar a su rentabilidad.

Por estos motivos, los bancos optan por proteger márgenes y reducir campañas agresivas, con un encarecimiento moderado de las condiciones. No se espera un ciclo prolongado de subidas, pero sí un entorno donde las variaciones de décimas marcarán la diferencia entre buenas y malas decisiones financieras.

La importancia del perfil del cliente

En todo caso, hay que tener en cuenta que los tipos publicados en webs bancarias son una mera referencia. El tipo final depende de factores como ingresos estables, bajo endeudamiento, ahorro previo y capacidad de negociación. La tendencia general indica, en todo caso, que las entidades son cada vez más selectivas.

Los clientes con historial sólido tienen acceso a buenas condiciones, aunque cada vez tienen menor margen. Por este motivo, muchos compradores han optado por adelantar la firma del préstamo, ya que esperar podría implicar un mayor coste a largo plazo.

Lo más compartido

  1. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  2. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  3. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  4. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  6. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  7. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  8. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  9. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
  10. El juez ordena prisión para José Luis Ábalos
Artículos relacionados
Avales ICO del 20% para hipotecas: requisitos, cuantía y entrada en vigor

Avales ICO del 20% para hipotecas: requisitos, cuantía y entrada en vigor

6 de cada 10 viviendas en España se han comprado sin hipoteca en 2023

6 de cada 10 viviendas en España se han comprado sin hipoteca en 2023

La jueza ve "indicios sólidos" de cuatro delitos de corrupción en la número tres de Ayuso

La jueza ve "indicios sólidos" de cuatro delitos de corrupción en la número tres de Ayuso

Teniendo una hipoteca fija: ¿en qué casos puede el banco subir la cuota?

Teniendo una hipoteca fija: ¿en qué casos puede el banco subir la cuota?

Contenidos que te pueden interesar
La causa de la explosión de un edificio en Carabanchel: un muerto y tres heridos

La causa de la explosión de un edificio en Carabanchel: un muerto y tres heridos

Cambios en Metro de Madrid en 2026: nuevas líneas y estaciones

Cambios en Metro de Madrid en 2026: nuevas líneas y estaciones

Giro decisivo en las hipotecas: así cambian los préstamos desde 2026

Giro decisivo en las hipotecas: así cambian los préstamos desde 2026

Elon Musk limita editar imágenes en Grok por la recreación de fotos en ropa interior

Elon Musk limita editar imágenes en Grok por la recreación de fotos en ropa interior

Atentado con explosivos contra la diputada opositora Gladys Aurora López en Honduras

Atentado con explosivos contra la diputada opositora Gladys Aurora López en Honduras

La madre del niño Gabriel Cruz denuncia un perfil falso de Ana Julia con fotos del menor

La madre del niño Gabriel Cruz denuncia un perfil falso de Ana Julia con fotos del menor

Ouigo cancela 15.000 billetes repentinamente: Renfe rescata a los afectados

Ouigo cancela 15.000 billetes repentinamente: Renfe rescata a los afectados

Sale a la luz la muerte del influencer cubano Khaly Flow El Ambiental en España

Sale a la luz la muerte del influencer cubano Khaly Flow El Ambiental en España