Teniendo una hipoteca fija: ¿en qué casos puede el banco subir la cuota?

Los bancos están interesados en bajar los intereses, pero descubre los casos en los que pueden subirla la cuota mensual.

Banco Santander Foto: CC
08 Diciembre 2025 09:30 (hace 12 horas)

El Instituto Nacional de Estadística (INE) declara que las hipotecas de tipo fijo representan el 60, 6 % del total en septiembre de 2025. Un tipo de hipoteca para los que están interesados en comprar una vivienda de tipo asequible para un periodo largo de tiempo.

Los bancos compiten por bajar los tipos de intereses, pero aunque esto no varíe, las cuotas mensuales pueden ascender para los clientes que se saltan la letra pequeña antes de firmar e incumplen algunas condiciones.

En qué casos puede aumentar la cuota mensual un banco

Muchas entidades bancarias reducen los intereses a todos aquellos clientes que domicilian su nómina, se abren un plan de pensiones o contratan seguros o tarjetas de créditos. Ahora bien, si empiezas a prescindir de estos requisitos, los bancos pueden eliminar algunas de las bonificaciones y aumentar tu cuota mensual.

Los precios del ladrillo dificultan el acceso a la vivienda en España
Los precios del ladrillo dificultan el acceso a la vivienda en España Pexels

Otro de los casos es cuando decides ampliar el periodo de amortización, elevar la cantidad de un préstamo o el periodo de carencia; lo más probable es que las entidades bancarias eleven el tipo de interés, que se traduce en cuotas más altas mensualmente.

Hay otros tipos de hipotecas que son con cuotas crecientes, es decir, el tipo de interés es más bajo al principio, pero vencido este plazo de promoción el interés incrementa. El aumento se suele hacer porcentualmente cada año, todo especificado en el contrato firmado.

Muchas veces, las hipotecas no son fijas, en realidad son mixtas, lo que quiere decir que es fija al principio, pero con los años se incorporará una parte variable dependiente del euríbor.

Otro de los motivos por los que las cuotas mensuales pueden crecer es por el retraso de los pagos, una cuota pagada más tarde puede conllevar penalizaciones. Estos castigos económicos vienen recogidos en el contrato, son incrementos en los tipos de interés, lo que hace que las mensualidades se eleven si están pendientes de abono.

Si te encuentras en alguno de estos casos, es importante revisar las cláusulas del contrato de la hipoteca, ser puntual con los pagos siempre para que no nos penalicen y, si hemos incumplido alguna norma o pago, estar dispuesto a renegociar con la entidad bancaria las condiciones del préstamo.

