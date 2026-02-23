Noticias

Los Gemeliers, ingresados tras una agresión a la salida de una discoteca en Madrid

La agresión tuvo lugar a la salida de la discoteca Vandido y también afectó a las parejas y amigos de ambos.

Loa Gemeliers, Jesús y Daniel Oviedo, fueron agredidos a la salida de una discoteca en Madrid cuando celebraban su cumpleaños. Foto: CC
Ainhoa Pino

23 Febrero 2026 11:02 (hace 20 horas)

La agresión se produjo en la madrugada del sábado, cuando Jesús y Daniel Oviedo celebraban su cumpleaños en la discoteca Vandido, en Madrid. A la salida del local, alrededor de las 6:00, se produjo el altercado que derivó en un ataque contra los dos hermanos.

Vídeos Los Replicantes

El incidente no solo les afectó a ellos: también resultaron agredidas sus parejas y varios amigos que iban con el grupo. Tras la agresión, necesitaron asistencia sanitaria y, en un primer momento, fueron trasladados al Hospital Gregorio Marañón.

La Policía abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido y, según varias fuentes, ya tendría identificados a los presuntos agresores.

Cómo tuvo lugar la agresión

Según el relato difundido, a la salida de la discoteca, un grupo de jóvenes que iba en un coche comenzó a insultar a Jesús y Daniel. Parte de esos comentarios habría sido homófoba y, después, varios ocupantes se bajaron del vehículo y pasaron a la agresión física.

En ese mismo relato se añade que los agresores llegaron a utilizar spray de pimienta durante el ataque. El uso de este tipo de aerosoles está restringido y, si se emplea en una agresión, puede considerarse un arma a efectos legales.

"De un día especial a una pesadilla"

Tras lo ocurrido, el hermano de Jesús y Daniel, Juan Carlos Oviedo, publicó un comunicado en redes para actualizar el estado de los dos artistas. En el texto asegura que "ya están bien y descansando" y señala que serán ellos quienes hablen cuando se encuentren con más fuerza para contar lo sucedido.

En esa misma publicación, subraya que el caso ya está en manos de la Policía y agradece la "rapidez" de los agentes. Además, afirma que la investigación continúa, con avances e "información clara sobre los responsables", aunque por el momento no se han comunicado detalles oficiales sobre identificaciones o detenciones.

