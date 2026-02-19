Graban el intento de secuestro de una niña en un supermercado: le rompen una pierna

Brutal suceso en Bérgamo (Italia). La Policía Estatal ha detenido a un hombre por intentar secuestrar a una niña de un año y medio a las puertas de un supermercado. Los hechos ocurrieron el pasado sábado 14 de febrero y quedaron grabados por las cámaras de seguridad del establecimiento.

En las imágenes se aprecia que el hombre intenta acceder a las instalaciones cuando, repentinamente, se cruzó con la mujer y su hija. En ese momento, agarró a la menor para intentar llevársela.

Durante el forcejeo, le llegó a romper el fémur. La mujer se resistió en todo momento con fuerza y, después, el padre golpeó fuertemente al hombre, mientras que varios testigos intervinieron para evitar el secuestro. Finalmente, el padre inmovilizó al agresor y le tiró al suelo con ayuda del personal de seguridad, donde permaneció hasta la llegada de la Policía.

"Quería hacerle daño"

Los padres han declarado ante las autoridades que, en un primer momento, no se percataron de "la gravedad de la situación". "Más que un secuestro, pensamos que quería hacerle daño. Estamos muy conmocionados", han declarado.

La menor fue trasladada al hospital y, cuando se le practicaron las pruebas pertinentes, se le escayoló la pierna y luego recibió el alta. "Puedo decir que he tenido suerte a pesar de todo. La niña está bien", ha declarado el padre al diario Corriere della Será.

El hombre, que permanece detenido, no tiene antecedentes penales ni se le ha diagnosticado por el momento alguna enfermedad mental. En el momento de la detención, tan solo portaba su documentación y cinco euros.