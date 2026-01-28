Los Replicantes
Buscar

Noticias

Jedet gana el juicio por agresión sexual contra el productor Pérez Santana

El juicio contra el productos Pérez Santana termina finalmente con su condena ante lo ocurrido en los Premios Feroz.

Jedet gana el juicio por agresión sexual contra el productor Pérez Santana
Jedet Foto: RTVE
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

28 Enero 2026 15:25 (hace 6 horas)

La actriz y cantante Jedet ha anunciado en su perfil de Instagram que ha ganado el juicio contra Javier Pérez Santana, productor audiovisual al que denunció por agresión sexual y vejaciones en 2023. La sentencia ratifica los hechos que denunció la artista tras una fiesta posterior a los premios Feroz en Zaragoza.

Vídeos Los Replicantes

Durante la madrugada del 29 de enero, unas 200 personas acudieron al Espacio Ebro en Zaragoza para la fiesta posterior a los premios. Allí comprobaron que el productor, en estado alterado, "besaba en la boca y en el cuello y le tocaba el culo" a varios hombres sin su permiso.

Esta actitud se mantuvo de este modo hasta que la intérprete decidió denunciar su comportamiento. La actriz le detuvo, el personal de seguridad actuó y se llegó a personar la Policía Nacional, que detuvo a Pérez Santana.

El productor declaró entonces ante un juez, que ordenó la libertad con cargos. La Fiscalía reclamó entonces un año de prisión por estos hechos, iniciándose una causa que ahora termina con su condena.

"Quiero animar a las mujeres"

En su texto en redes sociales, Jedet "anima" a las "mujeres de la industria cultural y audiovisual a que alcen la voz ante cualquier situación de abuso o de sobrepaso".

"Sé que no soy la única y que hay compañeras que han vivido situaciones similares. Y aunque cada una tiene su tiempo y su proceso, es importante que entendamos que Noé estamos solas y que nuestras experiencias importan", zanja.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  3. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  4. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  5. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  6. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
  7. Adiós baliza V16: la alternativa definitiva de Alemania
  8. Sale a la luz la muerte del influencer cubano Khaly Flow El Ambiental en España
  9. Ouigo cancela 15.000 billetes repentinamente: Renfe rescata a los afectados
  10. La madre del niño Gabriel Cruz denuncia un perfil falso de Ana Julia con fotos del menor
Contenidos que te pueden interesar
Muere el ex jugador del Real Madrid de baloncesto Brad Branson

Muere el ex jugador del Real Madrid de baloncesto Brad Branson

Quién es Ana González Herdaro: sustituta de Ábalos condenada por conducir ebria

Quién es Ana González Herdaro: sustituta de Ábalos condenada por conducir ebria

Adiós Amazon: cierra su histórico negocio en pleno giro empresarial

Adiós Amazon: cierra su histórico negocio en pleno giro empresarial

Jedet gana el juicio por agresión sexual contra el productor Pérez Santana

Jedet gana el juicio por agresión sexual contra el productor Pérez Santana

¿Mini Filomena? La borrasca Kristin deja nieve en España y memes en X

¿Mini Filomena? La borrasca Kristin deja nieve en España y memes en X

Un estudio español logra eliminar en ratones el tumor de páncreas más frecuente

Un estudio español logra eliminar en ratones el tumor de páncreas más frecuente

Javier Ambrossi rompe su silencio sobre Javier Calvo: "Empezó a poder con mi salud mental"

Javier Ambrossi rompe su silencio sobre Javier Calvo: "Empezó a poder con mi salud mental"

José Luis Ábalos renuncia a su acta como diputado en el Congreso

José Luis Ábalos renuncia a su acta como diputado en el Congreso