Jedet gana el juicio por agresión sexual contra el productor Pérez Santana

La actriz y cantante Jedet ha anunciado en su perfil de Instagram que ha ganado el juicio contra Javier Pérez Santana, productor audiovisual al que denunció por agresión sexual y vejaciones en 2023. La sentencia ratifica los hechos que denunció la artista tras una fiesta posterior a los premios Feroz en Zaragoza.

Durante la madrugada del 29 de enero, unas 200 personas acudieron al Espacio Ebro en Zaragoza para la fiesta posterior a los premios. Allí comprobaron que el productor, en estado alterado, "besaba en la boca y en el cuello y le tocaba el culo" a varios hombres sin su permiso.

Esta actitud se mantuvo de este modo hasta que la intérprete decidió denunciar su comportamiento. La actriz le detuvo, el personal de seguridad actuó y se llegó a personar la Policía Nacional, que detuvo a Pérez Santana.

El productor declaró entonces ante un juez, que ordenó la libertad con cargos. La Fiscalía reclamó entonces un año de prisión por estos hechos, iniciándose una causa que ahora termina con su condena.

"Quiero animar a las mujeres"

En su texto en redes sociales, Jedet "anima" a las "mujeres de la industria cultural y audiovisual a que alcen la voz ante cualquier situación de abuso o de sobrepaso".

"Sé que no soy la única y que hay compañeras que han vivido situaciones similares. Y aunque cada una tiene su tiempo y su proceso, es importante que entendamos que Noé estamos solas y que nuestras experiencias importan", zanja.