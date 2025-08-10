Estos son los mejores lugares para jubilarse en 2025, según Forbes

Cada vez es más común que los estadounidenses piensen en mudarse fuera de su país buscando una mejora de vida o, simplemente, un estilo de vida distinto y el momento clave es la jubilación. El destino al que deciden partir tiene que cumplir una serie de requisitos en función de los costes, los servicios, el clima, el idioma, la delincuencia o la asistencia sanitaria. Otro factor clave es la situación política actual en Estados Unidos que contribuye a que las personas mayores lejos de querer involucrarse opten por la tranquilidad en algún otro lugar.

Italia, en el mar Mediterráneo Envato Elements

A medida que crece la generación del "baby boom" se espera que aumente el porcentaje de personas que se suman a esta corriente migratoria. Las pensiones cada vez se ajustan menos a las necesidades de los mayores y el seguro médico es muy costoso; estás son circunstancias que desembocan en un cambio de vida. Un caso representativo es el del matrimonio: Jeff Hammerberg y Merlin Parker. La pareja tras dedicarse toda su vida a trabajar en el sector inmobilario decide jubilarse, vivieron en Colorado, en California y, por último, en Texas. Con la llegada de la jubilación se dan cuenta de que vivir en Texas les sale muy caro y no se encuentran cómodos con la política del estado, ni con la de Estados Unidos. Portugal es el destino al que deciden mudarse y pronto sienten una tranquilidad y tolerancia que consideran vital. Además, los gastos sanitarios son notablemente más bajos.

La revista Forbes USA lanza una lista con los mejores países para poder disfrutar de una jubilación plena en 2025. Son 24 los países seleccionados, entre ellos, 10 se encuentran en Europa.

1 Albania

El país cuenta con un clima mediterráneo, unas excelentes playas y paisajes montañosos dignos de admirar. El coste de vida es inferior al de Estados Unidos, la atención médica es buena, aunque requiere un seguro médico privado, y conseguir un permiso de residencia no es una tarea complicada. La delincuencia no es alta y cuenta con una política estable. Se habla en inglés, pero no es todas las zonas. Para permanecer en el país por un largo periodo de tiempo hace falta demostrar unos ingresos anuales por pensión de 17. 500 dólares.

2 Argentina

País con gran mezcla de paisajes y culturas. El coste de vida es inferior a la media de Estados Unidos, la atención médica es adecuada, pero es necesario un seguro privado, y conseguir un permiso de residencia es relativamente sencillo. La delincuencia grave en el país no es baja, por lo que este es un factor importante. Se habla español y para conseguir un visado de jubilación renovable es imprescindible tener unos ingresos anuales de 24 mil dólares.

3 Costa Rica

Costa Rica cuenta presenta una vegetación tropical y playas en dos océanos. El coste de vida es inferior al de Estados Unidos, la atención médica es buena y conseguir un permiso de residencia es fácil. Las temperaturas son cálidas y hace que sea un lugar ideal para los que se divierten haciendo actividades al aire libre. La política es estable y la tasa de criminalidad es baja; reúne todos los requisitos para ser un lugar tranquilo. Para conseguir el visado de jubilación renovable es necesario demostrar unos ingresos anuales de 12 mil dólares.

Paisaje Costa Rica Envato Elements

4 Chipre

Este país es un país insular rodeado de sol y agua. El coste de vida es inferior al de Estados Unidos, la atención médica es buena y un punto a favor para los jubilados es que disponen de un sistema sanitario público. Conseguir un permiso de residencia es relativamente sencillo. Cuenta con un gobierno estable y una tasa de criminalidad baja. Lo único que tiene en contra es que el país sufre incendios e inundaciones. Para tener un permiso de residencia, los jubilados tienen que demostrar unos ingresos anuales de 15. 500 dólares.

5 España

Es un país con una cultura llamativa. El coste de vida es inferior al de Estados Unidos, la atención médica es buena y conseguir un permiso de residencia no es una tarea complicada. La situación política es estable y la delincuencia es baja. En este caso la opción de alquilar es más interesante porque el Gobierno ha planteado un impuesto del 100% a los extranjeros no pertenecientes a la Unión Europea.

6 Francia

Francia ofrece una experiencia europea completa con buena comida y bebida. El coste de vida es inferior al de Estados Unidos fuera de París, la atención médica es buena y conseguir un permiso de residencia es difícil. Es un país seguro, pero con riesgo de inundaciones. Para conseguir un permiso de residencia permanente para jubilados se debe presentar un ingreso anual de 19 mil dólares, aunque según el clima político esto se puede llegar a complicar.

Torre Eiffel, París Envato Elements

7 Italia

Tanto la cultura como el clima o la gastronomía son puntos atractivos que favorecen al país. El coste de vida es bastante más inferior al de Estados Unidos, la atención médica es muy buena con opción a un sistema público y conseguir una residencia no es una tarea complicada. La situación política es estable y la tasa de delitos no es alta. Los jubilados tendrán que demostrar unos ingresos anuales de 41 mil dólares para la concesión del visado.