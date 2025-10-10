Una española que vive en Inglaterra graba un sorprendente 'listening' en español

La prueba del 'listening' son tipo de examen que se realiza basado en la escucha de otro idioma para evaluar las competencias auditivas y de comprensión del alumno. En España, es una de las pruebas que más temen los estudiantes de inglés por la dificultad que presentan.

'Listening en español'

Una española que vive en Inglaterra ha decidido grabar con su teléfono móvil cómo es un 'listening' en español. La alumna se encontraba en clase cuando han tenido que someterse a una prueba de escucha en español los estudiantes ingleses.

"El miércoles que viene es el entierro de la sardina, voy a llevar mi chaqueta negra en el desfile y después voy a bailar en la plaza del pueblo". Esta ha sido la prueba de escucha en español, un audio con un tono lento y claro. Un 'listening' que poco se parece a los audios en inglés que se ponen en España.

Tras la prueba las risas en la clase fueron generalizadas. Un audio que se está extendiendo en redes sociales ya que su simpleza ha sorprendido a todo el mundo.