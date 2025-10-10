Los Replicantes
Buscar
Usuario

Noticias

Una española que vive en Inglaterra graba un sorprendente 'listening' en español

Esta prueba de escucha realizada por los ingleses está sorprendiendo a todo el mundo por su nivel de facilidad.

Una española que vive en Inglaterra graba un sorprendente 'listening' en español
Estudiantes en una clase Foto: Envato elements
Andrea Torrente

Andrea Torrente

10 Octubre 2025 17:03 (hace 3 horas)

La prueba del 'listening' son tipo de examen que se realiza basado en la escucha de otro idioma para evaluar las competencias auditivas y de comprensión del alumno. En España, es una de las pruebas que más temen los estudiantes de inglés por la dificultad que presentan.

Vídeos Los Replicantes

'Listening en español'

Una española que vive en Inglaterra ha decidido grabar con su teléfono móvil cómo es un 'listening' en español. La alumna se encontraba en clase cuando han tenido que someterse a una prueba de escucha en español los estudiantes ingleses.

"El miércoles que viene es el entierro de la sardina, voy a llevar mi chaqueta negra en el desfile y después voy a bailar en la plaza del pueblo". Esta ha sido la prueba de escucha en español, un audio con un tono lento y claro. Un 'listening' que poco se parece a los audios en inglés que se ponen en España.

Tras la prueba las risas en la clase fueron generalizadas. Un audio que se está extendiendo en redes sociales ya que su simpleza ha sorprendido a todo el mundo.

Lo más compartido

  1. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  2. Abogados Cristianos denuncia al alcalde de Barcelona por escarnio en el cartel de la Mercè
  3. Un bombero se queda sin palabras ante la publicación de Ayuso en sus redes sociales
  4. Alerta por Chikungunya en China: despliega medidas como en el Covid-19 por contagios
  5. El secretario de Defensa de Trump comparte un vídeo en contra del voto de la mujer
  6. Detenidas dos activistas tras arrojar pintura a la Sagrada Familia por el cambio climático
  7. Muere el atleta Mattia Debertolis en una prueba de los Juegos Mundiales en China
  8. Salen a la luz los privilegios de Daniel Sancho en prisión: su vida en Surat Thani
  9. Piden investigar en Hacienda a Juan Carlos I por el dinero que pagó como préstamo a amigos
  10. Desapareció hace 41 años: ahora encuentran sus restos en las obras de la casa de su amigo
Artículos relacionados
Este es el curioso pueblo portugués en el que se hablan tres idiomas

Este es el curioso pueblo portugués en el que se hablan tres idiomas

'Vixen', la versión en inglés de 'Zorra', de Nebulossa: se traducirá en más idiomas

'Vixen', la versión en inglés de 'Zorra', de Nebulossa: se traducirá en más idiomas

Podrás cobrar hasta 80.000 euros al año si aprendes este idioma

Podrás cobrar hasta 80.000 euros al año si aprendes este idioma

Esta es la relación que existe entre las lenguas europeas

Esta es la relación que existe entre las lenguas europeas

Contenidos que te pueden interesar
Una española que vive en Inglaterra graba un sorprendente 'listening' en español

Una española que vive en Inglaterra graba un sorprendente 'listening' en español

Este es el día de la semana para llenar el depósito de gasolina más barato, según la OCU

Este es el día de la semana para llenar el depósito de gasolina más barato, según la OCU

Preguntan a Anabel Pantoja a qué partido político vota: su respuesta sorprende

Preguntan a Anabel Pantoja a qué partido político vota: su respuesta sorprende

Arguiñano nos avisa del riesgo de tirar el aceite: "Es una marranada"

Arguiñano nos avisa del riesgo de tirar el aceite: "Es una marranada"

Cuánto suben las pensiones en 2026: estas serán las nuevas prestaciones

Cuánto suben las pensiones en 2026: estas serán las nuevas prestaciones

Quién es Baraka: sustituirá a la cabra de la Legión, que no desfilará este 12 de octubre

Quién es Baraka: sustituirá a la cabra de la Legión, que no desfilará este 12 de octubre

Piden dos años de cárcel para los promotores de una fiesta homófoba en Torremolinos

Piden dos años de cárcel para los promotores de una fiesta homófoba en Torremolinos

¿Qué presidentes de Estados Unidos tienen un Premio Nobel de la Paz?

¿Qué presidentes de Estados Unidos tienen un Premio Nobel de la Paz?