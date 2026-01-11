Los Replicantes
Buscar

Vida

Una española explica cómo era vivir en Corea del Sur: "Te hacen sentir que no perteneces"

Celia explica bajo su experiencia cómo se ha sentido trabajando en Corea, no solo ha visto racismo sino machismo también.

Una española explica cómo era vivir en Corea del Sur: "Te hacen sentir que no perteneces"
Una española relata su experiencia en Corea del Sur Foto: Captura (Los Replicantes)

Redacción

11 Enero 2026 09:30 (hace 8 horas)

Corea del Sur acoge a 1.700 españoles, una pequeña cifra que ha aumentado si la comparamos con la que teníamos hace una década atrás, según los datos que aporta el Instituto Nacional de Estadística (INE). Muchos de estos españoles se encuentran al principio con un duro choque de culturas dentro de un país a la vanguardia en multitud de aspectos.

Vídeos Los Replicantes

Uno de los aspectos que ha querido compartir Celia, una influencer que estuvo viviendo un año en el país asiático, es la discriminación que sufrió por parte de los coreanos y lo cuenta a través de su canal de TikTok en un vídeo titulado: "Lo que no te cuentan de vivir en Corea del Sur". Y es que, en la actualidad, las redes sociales nos permiten compartir experiencias para que las personas puedan ver la realidad que no se ve.

Declaraciones de Celia

Celia explica que sufrió racismo, pero de una manera distinta a la que solemos ver en países europeos o en Estados Unidos. Es un tipo de discriminación en la que no te agreden porque son personas agradables, pero te juzgan. "Os voy a contar cuáles fueron los 'cultural shocks' que yo vi cuando estuve allí, el racismo sí que existe" y aclara que "es un racismo en el que no te agreden, son personas educadas, pero te hacen sentir que no perteneces".

La joven española expone un ejemplo para referenciarnos cómo era el racismo en Corea del Sur: "Hay discotecas en las que directamente no puedes entrar si no eres coreano", además si quieres trabajar y no eres blanco lo vas a tener difícil, según Celia: "Si buscas trabajo, mucha suerte, porque si no eres blanco, es difícil que te contraten".

La mujer se quedó sorprendida trabajando en Corea, cuando empezó a escuchar comentarios sobre la pureza racial: "Un compañero me dijo que los coreanos no se casan con occidentales porque quieren que su raza continúe. Me quedé en shock. Pensé: ¿Estamos en 1939?".

Otro punto que destaca es la mentalidad tan "conservadora" que tienen en Corea con el avance tecnológico que poseen. "Ese coreano amable y romántico que se ve en las series no existe. El machismo es brutal. Yo desde mi casa escuchaba discusiones de parejas casi todos los días", puntualiza la española.

Hay una corriente feminista en Corea en la que mencionan el movimiento 4B: vivir sin pareja, sin citas, sin sexo y sin hijos. "Las mujeres salen a la calle para reclamar igualdad salarial y respeto, algo que todavía falta mucho en esa sociedad", afirma Celia que bajo su opinión "Corea del Sur estaría entre los países más infieles del mundo".

@celiamartnz.ugc Lo que no te cuentan de vivir en Corea del Sur 📍 Racismo, machismo, capitalismo y una sociedad que vive de las apariencias. Corea del Sur no es el país que vemos en los kdramas ni en las películas, es mucho más oscuro de lo que nos quieren hacer creer 😅 #Coreadelsur #corea🇰🇷 #seoul #coreadelsurtips ♬ original sound - celiamartnz.ugc

La tiktoker nos advierte del peligro de las enfermedades sexuales y de que los coreanos prefieren tener deslices amorosos con extranjeras para que su mujer no se entere y porque así no la vuelven a ver jamás. "O sea, la cantidad de esposos que han tenido deslices, por así decirlo, con una cantidad de mujeres impresionante, o sea, allí las enfermedades víricas, sexuales, puf, allí fluyen como como cualquier cosa, o sea, si vais allí, tened muchísimo cuidado porque os podéis contagiar de absolutamente cualquier cosa y es supernormal", señala.

Lo más compartido

  1. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  2. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  3. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  4. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  6. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
Artículos relacionados
Un youtuber español entra en Corea del Norte: lo que relata sorprende

Un youtuber español entra en Corea del Norte: lo que relata sorprende

Analizan un móvil de Corea del Norte: desvelan la brutal censura y control del régimen

Analizan un móvil de Corea del Norte: desvelan la brutal censura y control del régimen

Qué es Kalma: así es el resort de lujo con el que Corea del Norte quiere atraer rusos

Qué es Kalma: así es el resort de lujo con el que Corea del Norte quiere atraer rusos

Quién es Kim Ju-ae: así es la potencial heredera de Kim Jong-un en Corea del Norte

Quién es Kim Ju-ae: así es la potencial heredera de Kim Jong-un en Corea del Norte

Contenidos que te pueden interesar
Una española explica cómo era vivir en Corea del Sur: "Te hacen sentir que no perteneces"

Una española explica cómo era vivir en Corea del Sur: "Te hacen sentir que no perteneces"

Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad

Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad

La causa de la explosión de un edificio en Carabanchel: un muerto y tres heridos

La causa de la explosión de un edificio en Carabanchel: un muerto y tres heridos

Cambios en Metro de Madrid en 2026: nuevas líneas y estaciones

Cambios en Metro de Madrid en 2026: nuevas líneas y estaciones

Giro decisivo en las hipotecas: así cambian los préstamos desde 2026

Giro decisivo en las hipotecas: así cambian los préstamos desde 2026

Elon Musk limita editar imágenes en Grok por la recreación de fotos en ropa interior

Elon Musk limita editar imágenes en Grok por la recreación de fotos en ropa interior

Atentado con explosivos contra la diputada opositora Gladys Aurora López en Honduras

Atentado con explosivos contra la diputada opositora Gladys Aurora López en Honduras

La madre del niño Gabriel Cruz denuncia un perfil falso de Ana Julia con fotos del menor

La madre del niño Gabriel Cruz denuncia un perfil falso de Ana Julia con fotos del menor