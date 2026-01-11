Una española explica cómo era vivir en Corea del Sur: "Te hacen sentir que no perteneces"

Corea del Sur acoge a 1.700 españoles, una pequeña cifra que ha aumentado si la comparamos con la que teníamos hace una década atrás, según los datos que aporta el Instituto Nacional de Estadística (INE). Muchos de estos españoles se encuentran al principio con un duro choque de culturas dentro de un país a la vanguardia en multitud de aspectos.

Uno de los aspectos que ha querido compartir Celia, una influencer que estuvo viviendo un año en el país asiático, es la discriminación que sufrió por parte de los coreanos y lo cuenta a través de su canal de TikTok en un vídeo titulado: "Lo que no te cuentan de vivir en Corea del Sur". Y es que, en la actualidad, las redes sociales nos permiten compartir experiencias para que las personas puedan ver la realidad que no se ve.

Declaraciones de Celia

Celia explica que sufrió racismo, pero de una manera distinta a la que solemos ver en países europeos o en Estados Unidos. Es un tipo de discriminación en la que no te agreden porque son personas agradables, pero te juzgan. "Os voy a contar cuáles fueron los 'cultural shocks' que yo vi cuando estuve allí, el racismo sí que existe" y aclara que "es un racismo en el que no te agreden, son personas educadas, pero te hacen sentir que no perteneces".

La joven española expone un ejemplo para referenciarnos cómo era el racismo en Corea del Sur: "Hay discotecas en las que directamente no puedes entrar si no eres coreano", además si quieres trabajar y no eres blanco lo vas a tener difícil, según Celia: "Si buscas trabajo, mucha suerte, porque si no eres blanco, es difícil que te contraten".

La mujer se quedó sorprendida trabajando en Corea, cuando empezó a escuchar comentarios sobre la pureza racial: "Un compañero me dijo que los coreanos no se casan con occidentales porque quieren que su raza continúe. Me quedé en shock. Pensé: ¿Estamos en 1939?".

Otro punto que destaca es la mentalidad tan "conservadora" que tienen en Corea con el avance tecnológico que poseen. "Ese coreano amable y romántico que se ve en las series no existe. El machismo es brutal. Yo desde mi casa escuchaba discusiones de parejas casi todos los días", puntualiza la española.

Hay una corriente feminista en Corea en la que mencionan el movimiento 4B: vivir sin pareja, sin citas, sin sexo y sin hijos. "Las mujeres salen a la calle para reclamar igualdad salarial y respeto, algo que todavía falta mucho en esa sociedad", afirma Celia que bajo su opinión "Corea del Sur estaría entre los países más infieles del mundo".

Lo que no te cuentan de vivir en Corea del Sur 📍 Racismo, machismo, capitalismo y una sociedad que vive de las apariencias. Corea del Sur no es el país que vemos en los kdramas ni en las películas, es mucho más oscuro de lo que nos quieren hacer creer

La tiktoker nos advierte del peligro de las enfermedades sexuales y de que los coreanos prefieren tener deslices amorosos con extranjeras para que su mujer no se entere y porque así no la vuelven a ver jamás. "O sea, la cantidad de esposos que han tenido deslices, por así decirlo, con una cantidad de mujeres impresionante, o sea, allí las enfermedades víricas, sexuales, puf, allí fluyen como como cualquier cosa, o sea, si vais allí, tened muchísimo cuidado porque os podéis contagiar de absolutamente cualquier cosa y es supernormal", señala.