'Érase una vez (Once Upon a Time)' de Gonzalo Pinillos: de España a Eurovisión Junior 2025

El joven intérprete de tan solo 14 años representará a España en Tiflis en el mes de diciembre por Eurovisión Junior 2025.

Gonzalo Pinillos, representante de España en Eurovisión Junior 2025 Foto: RTVE
Luis Mesa Cabello

06 Octubre 2025 17:48 (hace 14 horas)

España ya tiene canción para Eurovisión Junior 2025. El festival, que tendrá lugar en Tiflis el próximo 13 de diciembre con 18 participantes, contará con la participación española de la mano del madrileño Gonzalo Pinillos, que a sus 14 años representará a RTVE tras una basta carrera de teatro musical a sus espaldas a pesar de su corta edad.

Gonzalo cantará en Georgia 'Érase una vez (Once Upon A Time)', un tema firmado por Luis Ramiro, Alejandro Rodríguez y David Parejo, los que repiten por tercer año consecutivo como autores de la canción para Eurovisión Junior. El tema, con trozos en inglés y hasta una frase en francés, busca incentivar la pasión por la lectura en los más pequeños.

Un 'musical-pop' para Tiflis

El propio Gonzalo reconoció que "ha sido una pasada" grabar y cantar este 'musical-pop' que de la mano de una instrumental de mucho poderío y referencias continuas a personajes de la lectura juvenil buscará crear "una película de animación de tres minutos" en Tiflis, tal y como declaró el Jefe de Delegación César Vallejo.

El pack de la candidatura lo cierran el escenógrafo Juan Sebastián (que ya fuera escenógrafo de Nebulossa en Eurovisión), la coreógrafa Mónica Peña (formó parte del equipo de Melody en Eurovisión) y Álex y Daniela, dos jóvenes bailarines que acompañarán a Gonzalo en el escenario en Georgia.

Con la experiencia de Gonzalo como actor musical, y lo que ofrece la canción, RTVE busca de nuevo con un mensaje infantil luchar por lo máximo en Tiflis. En un año de incertidumbre en el aspecto eurovisivo a nivel senior, que la pública apueste fuerte por Eurovisión Junior es un acierto y una alegría. En diciembre, veremos el producto completo en Georgia.

