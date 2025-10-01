Roi: "Estoy orgulloso de que España no vaya a Eurovisión porque no apoya el genocidio"

El cantante Roi presenta su nuevo single, 'Dime si vas a venir', un tema incluido en su nuevo trabajo personal, R01, un 'alter ego' artístico: "Estoy dividiendo este proyecto en trilogías, de nueve canciones, y este es el tema que más define todo el proyecto a nivel sonido, por sus elementos".

Roi reconoce que está "muy contento" por la acogida que está teniendo este tema, que como parte de R01 tiene un carácter propio dentro de su carrera como intérprete: "Es un alter ego que me he creado, he querido darle un hueco para que crezca independientemente de mí. No quería que mis canciones tuviesen que ser como Roi, sino que entrasen en R01. De momento ya está la primera trilogía".

Un trabajo muy personal en el que el artista apuesta por el pop pero en el que ha trabajado por mantenerse "fiel a mis referencias, coherente con lo que me gusta" y que surgió a raíz de la inspiración que obtuvo de su tema 'Lo mejor de mí': "Descubrí un sonido que me gustaba y con el que conectaba mucho, me sonaba fresco, muchas referencias a mis gustos".

"Suelo crear mis canciones dependiendo del momento vital en el que me encuentre"

Este nuevo tema, 'Dime si vas a venir' está vinculado con abrir los sentimientos y no ocultarlos nunca, un asunto que puede parecer hasta delicado en la actualidad: "Suelo hacer las canciones dependiendo del momento vital en el que esté. Cuando estoy en un momento vital bueno, suelo apoyarme en situaciones que veo porque no tengo tanto que contar y este tema no es una historia personal. En ocasiones tiro por anécdotas que me cuentan mis amigos y que me remueven", reconoce.

Fue por aquella época en la que Roi señala que reconectó con sus gustos musicales y dio pie a un nuevo proyecto: "Descubrí grupos que me gustan, música muy parecida a 'Lo mejor de mí', y que me sirvieron de inspiración para crear toda la paleta de sonidos que tiene R01. Para mí fue música muy distinta, porque suelo ser muy clásico y tras investigar, llegué a este proyecto".

El intérprete reconoce que otros temas sí tienen cuestiones más ligadas a su trayectoria, como 'Perfecto desastre': "Es una representación de mi forma de ser. Toda la vida escuché que era un desastre y, al final, se hizo un juego de palabras de perfecto y desastre, que como desastre soy el mejor, un diez. Me sorprende porque mucha gente empatiza con ello".

Otro de los temas de R01 es '¿Cómo te va?', también más personal: "Trata un poco del duelo, cuando empecé una nueva vida en otro lugar, cuando te preguntas cómo está una persona que fue importante, sabiendo que está todo superado. A lo mejor es una temática un poco triste, pero es un tema muy bonito".

Un proyecto que tiene todavía recorrido, puesto que R01 continuará: "Mi idea es que cada tema tenga cariño, salga de forma individual y que luego se agrupe todo en un disco, preferentemente el año que viene para que la gente disfrute del proyecto R01, con tres trilogías y nueve canciones".

"A veces me han dicho que sea más enigmático, pero a mí me gusta hablar con la gente"

En su agenda reciente, Roi ha protagonizado una particular gira, un House Tour, que le ha llevado a las casas de sus seguidores: "Ha sido una experiencia muy enriquecedora, un acto de amor por la música. He intentado esa cercanía, muchas veces me han comentado que debería ser más enigmático o mostrarme más inalcanzable, pero soy una persona cercana a la que le gusta hablar con la gente".

Roi también recuerda su experiencia pasada en 'Operación Triunfo' como "algo súper recomendable" y, aunque reconoce que no es el único modo de lograr alcanzar la cima de la música, lo aprecia como una oportunidad para "aprender y conocer gente".

En cuanto a la polémica sobre Eurovisión, que llevará a España a evitar su participación por primera vez en 60 años si participa Israel, Roi es claro: "Me hace sentir orgullo de este país que se lleven acciones como esta. Es un pequeño gesto que declara que este país no está a favor del genocidio".