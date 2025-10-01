Los Replicantes
Buscar
Usuario

Música

Roi: "Estoy orgulloso de que España no vaya a Eurovisión porque no apoya el genocidio"

El cantante Roi lanza su nuevo tema, 'Dime si vas a venir', que incluye en su proyecto personal R01.

Roi: "Estoy orgulloso de que España no vaya a Eurovisión porque no apoya el genocidio"
El cantante Roi Méndez Foto: X
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

01 Octubre 2025 12:58 (hace 10 horas)

El cantante Roi presenta su nuevo single, 'Dime si vas a venir', un tema incluido en su nuevo trabajo personal, R01, un 'alter ego' artístico: "Estoy dividiendo este proyecto en trilogías, de nueve canciones, y este es el tema que más define todo el proyecto a nivel sonido, por sus elementos".

Roi reconoce que está "muy contento" por la acogida que está teniendo este tema, que como parte de R01 tiene un carácter propio dentro de su carrera como intérprete: "Es un alter ego que me he creado, he querido darle un hueco para que crezca independientemente de mí. No quería que mis canciones tuviesen que ser como Roi, sino que entrasen en R01. De momento ya está la primera trilogía".

Un trabajo muy personal en el que el artista apuesta por el pop pero en el que ha trabajado por mantenerse "fiel a mis referencias, coherente con lo que me gusta" y que surgió a raíz de la inspiración que obtuvo de su tema 'Lo mejor de mí': "Descubrí un sonido que me gustaba y con el que conectaba mucho, me sonaba fresco, muchas referencias a mis gustos".

"Suelo crear mis canciones dependiendo del momento vital en el que me encuentre"

Este nuevo tema, 'Dime si vas a venir' está vinculado con abrir los sentimientos y no ocultarlos nunca, un asunto que puede parecer hasta delicado en la actualidad: "Suelo hacer las canciones dependiendo del momento vital en el que esté. Cuando estoy en un momento vital bueno, suelo apoyarme en situaciones que veo porque no tengo tanto que contar y este tema no es una historia personal. En ocasiones tiro por anécdotas que me cuentan mis amigos y que me remueven", reconoce.

Fue por aquella época en la que Roi señala que reconectó con sus gustos musicales y dio pie a un nuevo proyecto: "Descubrí grupos que me gustan, música muy parecida a 'Lo mejor de mí', y que me sirvieron de inspiración para crear toda la paleta de sonidos que tiene R01. Para mí fue música muy distinta, porque suelo ser muy clásico y tras investigar, llegué a este proyecto".

El intérprete reconoce que otros temas sí tienen cuestiones más ligadas a su trayectoria, como 'Perfecto desastre': "Es una representación de mi forma de ser. Toda la vida escuché que era un desastre y, al final, se hizo un juego de palabras de perfecto y desastre, que como desastre soy el mejor, un diez. Me sorprende porque mucha gente empatiza con ello".

Otro de los temas de R01 es '¿Cómo te va?', también más personal: "Trata un poco del duelo, cuando empecé una nueva vida en otro lugar, cuando te preguntas cómo está una persona que fue importante, sabiendo que está todo superado. A lo mejor es una temática un poco triste, pero es un tema muy bonito".

Un proyecto que tiene todavía recorrido, puesto que R01 continuará: "Mi idea es que cada tema tenga cariño, salga de forma individual y que luego se agrupe todo en un disco, preferentemente el año que viene para que la gente disfrute del proyecto R01, con tres trilogías y nueve canciones".

"A veces me han dicho que sea más enigmático, pero a mí me gusta hablar con la gente"

En su agenda reciente, Roi ha protagonizado una particular gira, un House Tour, que le ha llevado a las casas de sus seguidores: "Ha sido una experiencia muy enriquecedora, un acto de amor por la música. He intentado esa cercanía, muchas veces me han comentado que debería ser más enigmático o mostrarme más inalcanzable, pero soy una persona cercana a la que le gusta hablar con la gente".

Roi también recuerda su experiencia pasada en 'Operación Triunfo' como "algo súper recomendable" y, aunque reconoce que no es el único modo de lograr alcanzar la cima de la música, lo aprecia como una oportunidad para "aprender y conocer gente".

En cuanto a la polémica sobre Eurovisión, que llevará a España a evitar su participación por primera vez en 60 años si participa Israel, Roi es claro: "Me hace sentir orgullo de este país que se lleven acciones como esta. Es un pequeño gesto que declara que este país no está a favor del genocidio".

Lo más compartido

  1. Ingresado en la UCI un policía nacional tras recibir una brutal paliza en Elche
  2. La vicepresidenta de Milei demanda por amenazas a Javier Negre: "Hace noticias falsas"
  3. Alerta sanitaria: retiran este popular complemento alimenticio de todos los supermercados
  4. Despedida de una residencia de ancianos por trato vejatorio: "Más muerta que viva"
  5. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  6. Este es el primer país con edad máxima para conducir: te quitará el carné
  7. Abogados Cristianos denuncia al alcalde de Barcelona por escarnio en el cartel de la Mercè
  8. Un bombero se queda sin palabras ante la publicación de Ayuso en sus redes sociales
  9. El escatológico reto viral de moda: obliga a evacuar de urgencia una piscina de Jaén
  10. Un youtuber español entra en Corea del Norte: lo que relata sorprende
Contenidos que te pueden interesar
Asesinan a tiros al popular estilista Miguel de la Mora a los 28 años

Asesinan a tiros al popular estilista Miguel de la Mora a los 28 años

Un chef causa polémica al revelar cuál es la mejor comida de Europa: impacto en redes

Un chef causa polémica al revelar cuál es la mejor comida de Europa: impacto en redes

Alemania detiene a tres miembros de Hamás en Berlín: los acusa de preparar un atentado

Alemania detiene a tres miembros de Hamás en Berlín: los acusa de preparar un atentado

De qué ha muerto la influencer Paola Caldera a los 30 años: conmoción en redes

De qué ha muerto la influencer Paola Caldera a los 30 años: conmoción en redes

Por qué ha subido tanto el café en el supermercado: la explicación de un barista

Por qué ha subido tanto el café en el supermercado: la explicación de un barista

Cómo saber si vivo en una zona inundable: el mapa que puede salvar en alertas de AEMET

Cómo saber si vivo en una zona inundable: el mapa que puede salvar en alertas de AEMET

"Síndrome postaborto": Cómo es la medida de VOX y aprobada en Madrid por el PP

"Síndrome postaborto": Cómo es la medida de VOX y aprobada en Madrid por el PP

Roi: "Estoy orgulloso de que España no vaya a Eurovisión porque no apoya el genocidio"

Roi: "Estoy orgulloso de que España no vaya a Eurovisión porque no apoya el genocidio"