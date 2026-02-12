Arlanda: "Con 'La Isla' dejamos atrás el pop y abrazamos el rock"

Arlanda inicia una nueva etapa con 'La Isla', un single que funciona como carta de presentación de su renovado rumbo sonoro. La banda, que debutó con una propuesta más cercana al pop alternativo, se adentra ahora en un territorio más crudo, directo y abiertamente rockero.

En esta entrevista charlamos con Joan Marc, cantante y vocalista de Arlanda, que repasa la evolución de la formación desde sus inicios hasta este momento de transformación. Lo que comenzó como un proyecto compositivo más íntimo ha ido creciendo al calor de los escenarios, los cambios internos y nuevas referencias musicales.

En conversación con Los Replicantes, Joan Marc explica cómo una canción descartada en 2019 ha terminado convirtiéndose en el símbolo de un punto de inflexión, reflexiona sobre la presión y la salud mental que atraviesan 'La Isla' y detalla los planes de futuro de una banda que quiere consolidarse en festivales y dar un salto definitivo en su trayectoria.

1. Habéis comentado que 'La Isla' era un tema que llevabais tiempo persiguiendo. ¿Por qué recuperarlo ahora?

'La Isla' estaba pensada para nuestro primer disco en 2019. Compusimos 15 temas y tuvimos que recortar, y fue una de las canciones que se quedó fuera. Siempre nos quedó esa sensación de haberla dejado escapar. En ese momento era un tema más lento, a unos 90 BPM, más pop y más pausado. Nos gustaba mucho el motivo principal, pero no supimos cómo enfocarlo.

"'La isla' era una espina que teníamos clavada desde 2019"

Con el tiempo la banda ha evolucionado mucho, sobre todo gracias a los directos. Nos hemos ido acercando a un sonido más rockero, más cañero, y pensamos que era el momento perfecto para recuperarla. Le subimos el tempo, cambiamos la producción y empezó a encajar con la Arlanda actual. Nos pareció ideal para marcar un antes y un después.

2. La canción aborda ansiedad, insomnio y alucinaciones. ¿De dónde surge esa inspiración?

Es algo personal, pero también muy generacional. Vivimos en una época en la que todo va muy rápido, todo es consumo inmediato. Siempre hay presión, expectativas, prisas. Eso nos afecta a todos.

Queríamos contar la historia de un personaje que, arrastrado por esa dinámica, acaba cayendo en el estrés, el insomnio y situaciones límite. También queríamos poner el foco en la salud mental, que muchas veces es la parte más olvidada de la salud. Es un tema que puede atravesar a cualquiera, independientemente de a qué se dedique.

3. ¿Consideráis que esta canción marca una nueva etapa para la banda?

Sí, totalmente. El primer disco no se escribió como banda, sino que nació del trabajo compositivo previo. Después consolidamos la formación y empezamos a trabajar de forma colectiva.

Con la banda actual lo estamos enfocando todo mucho más hacia el rock. Hemos dejado bastante atrás el indie pop del principio. Incluso vamos a cambiar de productor para buscar un sonido más crudo y definido. 'La Isla' es la primera muestra clara de ese giro.

4. ¿Este acercamiento al indie rock internacional fue algo buscado?

Sí, fue consciente. Con el último disco ya se intuía el cambio, pero todavía había raíces más pop. Ahora, sobre todo por la experiencia en directo, hemos tirado hacia referencias más guitarreras e internacionales.

"Nos gusta que en los conciertos haya sudor"

Antes mirábamos más a bandas nacionales como Second. Ahora nuestras referencias pasan por The Strokes, The Hives o Two Door Cinema Club. Nos gusta que en los conciertos haya energía, sudor, movimiento.

5. ¿Cómo es vuestro proceso de composición?

Intentamos que sea democrático. Cada uno trabaja su instrumento, pero cualquier idea puede venir de cualquiera. Lo importante es ser sinceros y dejar los egos fuera del local.

Normalmente empezamos con guitarra acústica y voz, y a partir de ahí lo evolucionamos. Durante la semana compartimos audios y el fin de semana lo probamos juntos. 'La Isla' es el mejor ejemplo de esa transformación: pasó de ser un tema acústico y pop a convertirse en una canción claramente rockera.

6. Actuaréis próximamente en Madrid. ¿Cómo vivís esos conciertos?

Arlanda da un giro con su nuevo lanzamiento La isla Instagram @arlandamusic

Madrid es una ciudad que nos encanta. Tenemos público fiel allí desde 2022 y siempre que volvemos vemos caras conocidas. Además, el viaje, compartir carretera y dormir juntos genera una energía distinta dentro de la banda. Son experiencias que te unen mucho.

7. ¿En qué punto se encuentra ahora Arlanda?

"Hemos decidido frenar para crear mejor"

Estamos en un momento de cambio. Hemos bajado el ritmo de conciertos para centrarnos en componer y grabar. También hemos renovado imagen y logo. Queremos priorizar la calidad y preparar bien esta nueva etapa. Después del verano volveremos con más fuerza en forma de gira.

8. ¿Cuál es el gran objetivo de Arlanda?

Tocar en festivales ya es un sueño cumplido en parte. Subirte a un escenario en el que antes estabas como público es increíble. Ahora queremos consolidar una gira potente de festivales.

Pero el gran sueño es ese momento en el que apuntas el micro al público y escuchas a todo el mundo cantar tus canciones. Creo que es lo más bonito que le puede pasar a un músico.