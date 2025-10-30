Elisa Mouliaá defiende que la DANA de Valencia fue un ataque de la OTAN

Elisa Mouliaá, actriz y presentadora de televisión, ha asistido al pódcast del youtuber Arturo Zarzalejo, donde no solo ha hablado sobre feminismo y su denuncia a Íñigo Errejón, sino también sobre algunas teorías conspiranoicas en las que cree la actriz. Una de estas sorprende a Zarzalejo y es la relacionada con la DANA, la catástrofe que llegaba hace un año a la Comunidad Valenciana.

Mouliaá ya ha defendido anteriormente y, lo vuelve a hacer durante la entrevista, su posición a favor sobre la creencia de que "nos fumigan" con los 'chemtrails' los aviones. Una idea que apoya que las estelas que dejan los aviones son gases expulsados con el objetivo de fumigarnos para controlarnos. Este recorrido blanco que vemos en el cielo tiene su explicación científica y difiere mucho de este tipo de creencias.

En el pódcast también ha aportado su opinión acerca de la guerra de Gaza y habla sobre el atentado del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas de Nueva York. Con respecto a lo primero, apoya que el ataque de Hamás, el 7 de octubre, le valió a Netanyahu para querer "exterminarlos a todos": "No hay mejor excusa que un ataque para una invasión".

Hace una comparación entre esta situación de guerra y lo ocurrido en las Torres Gemelas y sugiere: "Es de sentido común que realmente un avión no podía derrumbar unas torres de esas características, o sea, tuvo que haber una bomba debajo".

La DANA y la OTAN

Mouliaá hace una tercera comparación, pero ahora refiriéndose a la DANA de Valencia: "Igual que la DANA, ya se ha visto que en siete minutos no puedes llenar once metros cúbicos. Entonces es imposible, tuvieron que abrir las presas. Que se cree que las abrió la OTAN". La cara de sorpresa del youtuber es tal que la presentadora se ríe y afirma lo que acaba de decir asintiendo con la cabeza y ambos aclaran que es "muy fuerte".

@zarzalejox Elisa Mouliaá sobre el 11S: Un avión no pudo derrumbar, tenía que haber una bomba debajo ♬ sonido original - Arturo Zarzalejo

"Estamos viviendo un ataque meteorológico-militar que no se ha visto nunca en la historia y que se aprovecha del cambio climático y de los virus en el aire para controlar a la población", la actriz lo tiene claro.

La presentadora volvió a reiterar la teoría de los 'chemtrails' y asegura que es un hecho que "está más que probado", explica que lleva "cinco años observando cómo, del 15 de mayo al 15 de junio, no para de haber estelas en el cielo". Mouliaá no cree que sea una casualidad porque aparecen en primavera en época de alergia cuando todo el mundo está con "gripazos" y las pastillas te cuestan dos euros cada una.

Después de plantear todas estas teorías conspiranoicas en las cuales cree, la presentadora también quiso dejar claro que "todo el mundo tiene derecho a plantear sus observaciones sin que le etiqueten de paleto".