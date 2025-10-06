Los Replicantes
El PP ganaría las elecciones, pero dependería de VOX, según las encuestas

Si hoy se celebrasen las elecciones algunas encuestas demuestran que los resultados serían muy diferentes a lo que tenemos actualmente.

El PP ganaría las elecciones, pero dependería de VOX, según las encuestas
Reunión de Feijóo y Abascal Foto: PP
Andrea Torrente

Andrea Torrente

06 Octubre 2025 11:09 (hace 20 horas)

El sondeo de NC Report realizado para La Razón asegura que si hoy se convocaran elecciones: el PSOE no tendría tanto poder como tiene en la actualidad y que el PP se llevaría el 35 % de los votos, lo que supone entre 150 y 152 escaños. Las encuestas demuestran que VOX sería el tercer partido político más votado con el 16,1 % de los votos, lo que suma entre 53 y 55 diputados.

La empresa española de estudios de mercado, Sigma Dos, prevé que el Partido Popular sería la agrupación con más votos, pero perdería fuerza llevándose VOX más de un millón de votantes. Aunque si ambas formaciones se unen podrían alcanzar de 199 a 350 escaños.

VOX subiría mientras que Sumar y Podemos bajarían

Según está empresa, el PP bajaría seis décimas en un mes y si hoy fuesen las elecciones, VOX se quedaría con más de un millón de votos del PP, lo que significa: 20 diputados más en el Congreso, un total de 53 y el 16 % de las papeletas.

También, El País destaca que el PSOE sube casi dos puntos en votos en un mes y se quedaría muy cerca del PP a una distancia que no estaban desde las elecciones de 2023. La encuesta destaca el aumento de VOX, que mejoraría en 4,3 puntos en las urnas. Sumar y Podemos acabarían con un 3 % menos de votantes que en 2023.

