PP y VOX se disparan en las encuestas: así quedaría el Congreso si se celebran elecciones

El inicio del curso político evidencia el contexto actual al que se enfrentan las formaciones políticas.

Reunión entre el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el líder de VOX, Santiago Abascal Foto: PP
Adrián Parrondo

01 Septiembre 2025 12:58 (hace 3 horas)

Llega un nuevo curso político y trae de la mano encuestas que revelan el clima actual. En estos momentos, la formación más beneficiada es el Partido Popular (PP), que supera ya en 40 escaños al Partido Socialista (PSOE), según publica El Mundo en base a una encuesta de SigmaDos.

El PP lidera el sondeo y obtiene un 34,4% de los votos con 149 escaños, lo que supone un incremento de 1,3 puntos y 12 escaños respecto al resultado que obtuvo durante las últimas elecciones genérales.

El partido que más beneficiado se ve en el contexto actual es VOX, que obtendría 15 diputados más en el Congreso, con un total de 48 representantes. La formación de Santiago Abascal se dispara en 2,7 puntos y obtiene el 15,1% de las papeletas.

De este modo, ambos partidos reúnen un total de 197 representantes, lo que supone prácticamente el voto de la mitad de la población española, con un 49,5% de los votos, lo que elimina prácticamente las posibilidades de la izquierda de gobernar.

La izquierda cae

El PSOE se sitúa como el segundo partido más votado con una estimación de voto del 27%, lo que implica una caída de 12 escaños hasta situarse en 109 representantes en el Congreso, con 40 por debajo del PP.

El horizonte político de Pedro Sánchez se complica
El horizonte político de Pedro Sánchez se complica Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

En el caso de Sumar, también se registra una caída. El aliado de la coalición de Gobierno cae hasta 4,5 puntos con una intención de voto del 7,8%, lo que implica un resultado de 13 escaños, 18 menos de los actuales.

La encuesta se realizó entre el 20 y 28 de agosto, cuando la crisis por los incendios estaba en su punto álgido en plena tensión política entre el Gobierno central y las autonomías del PP por su gestión.

Subida de VOX

Los votantes conservadores también están moviendo su voto cada vez más a VOX desde el PP, tres décimas de crecimiento hasta el 14,5%. Los indecisos del PP también crecen y alcanzan los 700.000, con un 8,8%, dos puntos de crecimiento respecto a agosto. La fidelidad de voto sigue siendo alta, aunque ha caído en 1,6 puntos, situándose en un 74,5%.

Entre los votantes que cambian su papeleta, cuatro de cada diez ex votantes de Feijóo, el 40,4% lo argumenta en el liderazgo y el 20,4% en su gestión de la oposición. El 16,1% afirma que en realidad no se siente representado por ningún partido y el 6% cree que ha girado ideológicamente hacia la izquierda.

En todo caso, el PP es el partido más votado en todos los rangos de edad. Entre mayores de 65 años, hay empate entre el PSOE y PP. Además, el PP se mantiene como partido preferido por las mujeres, hasta el 36,2%, según la encuesta, frente al 29,7% del PSOE.

Por el contrario, VOX muestra un votante más masculinizado y es preferido por hombres que por mujeres. La formación de Abascal se consolida y ha eliminado cualquier horizonte electoral del partido de Alvise Pérez.

