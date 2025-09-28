Los Replicantes
Una ecuatoriana que vive en España se decide por una de las dos culturas gastronómicas

No siempre se puede separar paladar y corazón, el caso de la influencer Anastasia Victoria es uno de ellos.

Mundo y comida Foto: Envato elements
Andrea Torrente

Andrea Torrente

28 Septiembre 2025 09:30 (hace 10 horas)

La comida es una de las cosas típicas que guarda cada país en los rincones de cada hogar o en las plazas más concurridas y en las más olvidadas también. La gastronomía es una seña de identidad de cada país. Se ha discutido en numerosas ocasiones cuál es el país con la comida más rica, pero esto es una cuestión delicada y que depende del paladar de cada uno.

España es un país que puede alardear de buena gastronomía, desde un cocido madrileño a una paella valenciana. Nuestro país tiene platos únicos que han cautivado el gusto de personas de todo el mundo. Nuestros sabores son capaces de competir en rankings internacionales. Chefs de renombre se han encargado de llevar nuestros alimentos mediterráneos a las posiciones más altas.

Todos los países pueden decir que tienen un plato estrella y unos sabores inigualables, pero cuando se trata de comparar sabores y tradiciones la cosa se complica, ¿qué comida es mejor? Una ecuatoriana que vive en España se ha encargado de esta tarea.

¿Comida ecuatoriana o comida española?

Esta joven mediante su cuenta de TikTok nos da la respuesta. Todo empezó cuando Anastasia Victoria daba su veredicto: "La comida ecuatoriana es mejor que la comida española". Una opinión que no pasó desapercibida y que algunos usuarios españoles han contestado indignados: "No existe país que tenga mejor música y gastronomía que España, digan lo que digan... lo demás se puede debatir, pero comida y música, no".

Con este tipo de reacciones se deja a la vista que es un tema que afecta a la sensibilidad de las personas que defienden la gastronomía de sus respectivos países. La joven tuvo que publicar otro vídeo reaccionado al comentario de este usuario y aclarando lo que siente: "La comida española es deliciosa, nadie dice que no. [...] Me encanta el ceviche, me encanta el encebollado, me encanta el locro... he comido comida ecuatoriana toda mi vida, me recuerda a mi familia y de donde vengo".

@anastasiavictoriav Respuesta a @david comida ecuatoriana vs española? ???????? #ecuador #españa #gastronomiaecuatoriana #gastronomiaespañola ♬ Ecuador - Original Radio Edit - Sash!

Estas palabras demuestran la importancia que hay detrás de cada plato, de cada sabor. La comida es mucho más, la comida son recuerdos, son sentimientos, es compañía y soledad también. La comida es orgullo e identidad.

