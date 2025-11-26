El dueño de El Ventorro desvela una foto del reservado de Carlos Mazón y Maribel Vilaplana

El dueño del restaurante El Ventorro ha entregado la imagen del reservado donde comieron el presidente valenciano, Carlos Mazón, y la periodista Maribel Vilaplana en el peor momento de la gestión de la DANA que dejó más de 200 muertos.

Reservado en el que comieron Carlos Mazón y Maribel Vilaplana en El Ventorro .

El importe total de aquel almuerzo, que se extendió al menos durante tres horas y que pagó el Partido Popular, se eleva hasta 165 euros por "dos menús concertados".

La jueza quiere analizar si Maribel Vilaplana pudo escuchar las llamadas de Mazón con la ex consellera Salomé Pradas, así como los comentarios que pudo realizar el ex presidente sobre la tragedia.

... En elaboración