Los Replicantes
Buscar

Política

El dueño de El Ventorro desvela una foto del reservado de Carlos Mazón y Maribel Vilaplana

El dueño del local entrega los datos que le había requerido la jueza Nuria Ruiz Tobarra en la gestión de la DANA.

El dueño de El Ventorro desvela una foto del reservado de Carlos Mazón y Maribel Vilaplana
El presidente valenciano Carlos Mazón y la periodista Maribel Vilaplana Foto: .
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

26 Noviembre 2025 16:18 (hace 2 horas)

El dueño del restaurante El Ventorro ha entregado la imagen del reservado donde comieron el presidente valenciano, Carlos Mazón, y la periodista Maribel Vilaplana en el peor momento de la gestión de la DANA que dejó más de 200 muertos.

Vídeos Los Replicantes
Reservado en el que comieron Carlos Mazón y Maribel Vilaplana en El Ventorro
Reservado en el que comieron Carlos Mazón y Maribel Vilaplana en El Ventorro .

El importe total de aquel almuerzo, que se extendió al menos durante tres horas y que pagó el Partido Popular, se eleva hasta 165 euros por "dos menús concertados".

La jueza quiere analizar si Maribel Vilaplana pudo escuchar las llamadas de Mazón con la ex consellera Salomé Pradas, así como los comentarios que pudo realizar el ex presidente sobre la tragedia.

... En elaboración

Lo más compartido

  1. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  2. Una ecuatoriana que vive en España se decide por una de las dos culturas gastronómicas
  3. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  4. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  5. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  6. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
  7. ¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?
  8. De qué acusan a Nacho Vidal: le piden prisión por una muerte en pleno rito del sapo bufo
  9. Netanyahu ordena atacar el sur de Gaza y acusa a Hamás de violar la tregua
  10. Desvelan la conversación del rey Juan Carlos con su hijo Felipe VI: antes de ir a Abu Dabi
Artículos relacionados
Sale a la luz la nueva vida de Carlos Mazón: "Sigue ejerciendo funciones como presidente"

Sale a la luz la nueva vida de Carlos Mazón: "Sigue ejerciendo funciones como presidente"

La Generalitat ya tenía el envío ES-Alert por la DANA mientras Mazón seguía en El Ventorro

La Generalitat ya tenía el envío ES-Alert por la DANA mientras Mazón seguía en El Ventorro

Feijóo designa a Juanfran Pérez Llorca como sustituto de Mazón en Valencia

Feijóo designa a Juanfran Pérez Llorca como sustituto de Mazón en Valencia

Dos horas antes de terminar su comida: Mazón sabía las complicaciones que había de la Dana

Dos horas antes de terminar su comida: Mazón sabía las complicaciones que había de la Dana

Contenidos que te pueden interesar
Alerta alimentaria: retiran estas en estas sopas del supermercado por piezas de metal

Alerta alimentaria: retiran estas en estas sopas del supermercado por piezas de metal

Adiós Ana Rosa: se despide de las mañanas de Telecinco en noviembre

Adiós Ana Rosa: se despide de las mañanas de Telecinco en noviembre

El dueño de El Ventorro desvela una foto del reservado de Carlos Mazón y Maribel Vilaplana

El dueño de El Ventorro desvela una foto del reservado de Carlos Mazón y Maribel Vilaplana

Sale a la luz la brutal carencia del dentista de Valencia donde murió una menor

Sale a la luz la brutal carencia del dentista de Valencia donde murió una menor

Dos horas antes de terminar su comida: Mazón sabía las complicaciones que había de la Dana

Dos horas antes de terminar su comida: Mazón sabía las complicaciones que había de la Dana

El abandono de servicios de Almeida: dos polideportivos cerrados y falta de mantenimiento

El abandono de servicios de Almeida: dos polideportivos cerrados y falta de mantenimiento

Muere en extrañas circunstancias la pareja de influencers Gina Lima e Iván César Ronquillo

Muere en extrañas circunstancias la pareja de influencers Gina Lima e Iván César Ronquillo

El plan del profesor pederasta Martiño Ramos en Cuba: una boda y contactos con niños

El plan del profesor pederasta Martiño Ramos en Cuba: una boda y contactos con niños