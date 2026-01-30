Dubái ante un nuevo desafío: una villa construida íntegramente con robots

Dubai Municipality (el organismo municipal responsable de planificación y supervisión urbana de la ciudad) lidera el proyecto, que se desarrollará con un consorcio internacional en el que participarán más de 25 empresas tecnológicas e instituciones académicas.

La coordinación se realiza junto a Zacua Ventures y el Grupo Würth, y el anuncio se hizo en el marco del nuevo centro "04 ConTech Valley" en Expo City Dubái, concebido como centro de referencia para ensayar tecnologías de construcción avanzada.

El propósito es levantar la primera villa residencial construida íntegramente con sistemas robóticos, es decir, automatizando de principio a fin tareas que normalmente requieren mano de obra humana. La iniciativa no se plantea como una simple demostración tecnológica, sino como un modelo replicable para vivienda real, con el objetivo de probar que la construcción robotizada puede ser segura y viable.

¿Cuál es el objetivo?

La explicación oficial apunta a tres metas: aumentar la productividad, mejorar la calidad y control (industrializando procesos) y reducir el impacto y los riesgos de obra. En paralelo, Dubái ha presentado su estrategia 70-70 para 2030, con la que pretende trasladar el 70% de la actividad constructiva a la fabricación "off site" y alcanzar al menos un 70% de automatización en fábricas, como paso hacia un sector más eficiente y menos dependiente de tareas manuales.

Esto se refiere a la fabricar en talleres o plantas de gran parte de los elementos y después transportarlos y ensamblarlos en la parcela. Este modelo facilita la robotización y reduce imprevistos que surgen en la obra tradicional.