La brutal revelación de una experta en hipotecas: "Vas a ser una miseria toda la vida"

Los precios de la vivienda se encuentran desbocados y están provocando un fuerte endeudamiento de las familias.

Edificio de viviendas Foto: Envato Elements
18 Diciembre 2025 18:25 (hace 6 horas)

Los precios de la vivienda están desbocados. Cada vez más jóvenes encuentran grandes dificultades para independizarse de sus familias e iniciar un proyecto de vida. Los sueldos se ven mermados por la inflación y la burbuja de precios ahoga a las familias.

En este contexto, la experta en hipotecas y asesora financiera Naiara Mas ha compartido su visión sobre la gestión responsable de los préstamos en una entrevista publicada en el podcast de Jaime Gil (@jaimegil.invest).

Naiara Mas no tiene duda y defiende que se debe mantener una norma básica a la hora de recurrir a los préstamos, que ha seguido por consejo familiar: tan solo una vivienda y un vehículo. "Mi padre me decía: 'Si tú financias algo más, vas a ser una miseria toda la vida'".

El riesgo de verse abocado a un exceso de financiación, explica Naiara Mas, puede generar un círculo constante de pagos que impide la posibilidad de ahorro y vivir sin grandes problemas financieros: "Cobras y pagas. Que si la moto, que si el teléfono, que si esto o aquello. Y cuando llegas a final de mes, eres un miseria", sentencia.

Reducir deudas

La asesora financiera explica que apostó por aplicarse esta filosofía en su propia vida y en que en poco más de un año logró reducir en más de cien mil euros el préstamo de su casa. Para lograrlo, trabajaba doce horas diarias y destinaba prácticamente todos los ingresos al préstamo: "Tú imagínate... todo lo que ganaba, me quité ciento y pico mil euros".

En todo caso, reconoce que, a pesar de que podría haber invertido en otras propiedades aprovechando los precios bajos, ha preferido quedarse con la lección que adquirió por esta experiencia: "Esos son los buenos aprendizajes de la vida".

