Estas son las drogas con mayor consumo en Madrid, según el Instituto de Adicciones

La cocaína y el cannabis se sitúan como las drogas ilegales más consumidas en la capital. Así lo revela un estudio realizado por Madrid Salud en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Los resultados fueron presentados este lunes, 9 de marzo, por la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz. Los datos han permitido identificar las tendencias de consumo a partir de compuestos detectados en el alcantarillado de Madrid entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.

Durante la presentación, celebrada en el Laboratorio de Salud Pública de Madrid Salud, Sanz destacó que el análisis de aguas residuales se ha convertido en una herramienta clave para conocer los hábitos de consumo en la ciudad. "Nos permite saber con bastante precisión qué sustancias se consumen y cómo se distribuyen", afirmó.

Resultados avalados por datos previos

Muchas de las muestras anteriormente analizadas proceden de incautaciones policiales y controles de tráfico. Envato

Paloma Berenguer, directora del Laboratorio de Salud Pública de Madrid Salud, subrayó que los resultados coinciden con los que el centro ya manejaba anteriormente, lo que refuerza la fiabilidad del estudio. Esos datos previos procedían principalmente de incautaciones policiales y controles de tráfico.

Según explicó, el laboratorio analiza cada año cerca de 8.000 muestras relacionadas con este tipo de sustancias: aproximadamente el 90 % procede de decomisos realizados por la Policía Municipal y alrededor del 10 % de pruebas de detección de drogas en carretera.

Por detrás del cannabis y la cocaína se sitúan otras sustancias como la anfetamina, el MDMA o la ketamina, que también presentan presencia significativa en la capital.

Cómo se ha llevado a cabo el estudio

La investigadora de la Facultad de Química de la Universidad Complutense, Emma Gracia Lor, detalló el procedimiento empleado para la recogida de muestras. "Se han utilizado equipos automáticos que toman fracciones de agua durante 24 horas, de modo que la muestra final representa el consumo de toda una jornada", explicó.

Posteriormente, los análisis permiten detectar concentraciones muy bajas de sustancias y calcular su presencia en miligramos diarios por cada 1.000 habitantes, cifras que se han mantenido relativamente estables durante el periodo estudiado.

El trabajo se ha basado en casi 400 muestras recogidas en ocho estaciones depuradoras que dan servicio a los 21 distritos de Madrid, así como a municipios cercanos como Leganés o Pozuelo.

Además, el estudio ha permitido identificar patrones de consumo según el día de la semana. Mientras algunas sustancias presentan niveles estables, otras, como el éxtasis, registran picos durante los fines de semana.

Madrid en comparación con otras ciudades

Los resultados también permiten comparar la situación de Madrid con la de otras ciudades españolas y europeas. En términos generales, la capital presenta niveles de consumo similares a los de otras grandes urbes con una densidad de población comparable.

Madrid se sitúa por debajo de ciudades españolas y europeas en el consumo de cannabis. Envato

En el caso del cannabis, se detectaron 77,2 miligramos diarios por cada 1.000 habitantes, una cifra que sitúa a Madrid por debajo de ciudades como Ámsterdam, Lisboa o Barcelona.