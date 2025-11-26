Los Replicantes
Dos niños de 11 años han agredido sexualmente a otro de 6 años, se está investigando si hay más casos.

Dos alumnos agreden sexualmente a un niño de 6 años en un colegio de Las Rozas
Colegio público San José, Las Rozas Foto: Educa Madrid
Andrea Torrente

26 Noviembre 2025 11:20 (hace 7 horas)

La sociedad actual avanza muy deprisa y el alcance de las tecnologías entre los más pequeños, a veces, no trae buenas consecuencias. Un caso de agresión sexual entre menores ha tenido lugar en un colegio de Las Rozas, un municipio de Madrid, la Policía Judicial del lugar ya está investigando lo ocurrido.

Nuevo caso de agresión sexual entre menores

Un niño de 6 años ha sido víctima de agresiones sexuales por parte de otros alumnos más mayores en un colegio de Las Rozas. Los padres de la víctima acusan a dos estudiantes de quinto de primaria, por lo que tienen 5 años más que el afectado. Además de estos dos alumnos, se está investigando la participación de un tercero que posiblemente grabó lo ocurrido.

Los culpables, al ser menores de 14 años, quedarán exentos de responsabilidad penal, no podrán ser sometidos a juicio y tampoco detenidos. Los padres de los culpables han sido informados de la situación y lo máximo que se puede hacer, si así lo considera la autoridad judicial, es que los niños de 11 años se pongan en tratamiento por parte de especialistas.

Los padres del menor de 6 años no solo han presentado una denuncia por las agresiones sexuales, sino que también han puesto una querella hacia el colegio público San José, situado en el barrio de Las Matas, por una negligencia en la vigilancia de lo que ocurre dentro del centro.

Los hechos empezaron a conocerse a mediados de noviembre, cuando los padres de la víctima empezaron a ver que su hijo presentaba signos de lesiones a lo largo de su cuerpo, donde se podía adivinar que le habían pegado, golpeado y pellizcado. Cuando los padres le preguntaron al niño por lo sucedido, el relato del menor dejaba claro que las vejaciones que estaba sufriendo eran claras agresiones sexuales.

No se descarta la idea de que un tercero grabara estas agresiones y estén los vídeos en los móviles de algunos de los alumnos, aunque resultaría muy extraño por la edad que tienen que estuvieran subidos en alguna red social. Esta situación pone en alerta, una vez más, el acceso que tienen los menores a todo tipo de contenidos en internet y lo necesario que es que los adultos controlen el uso que hacen sus hijos de las tecnologías.

La Guardia Civil está realizando una investigación y redactando un informe preceptivo con la información aportada por la víctima, los supuestos agresores, los padres y algunos responsables del colegio. El afectado ha tenido que dejar de asistir a clase y se está investigando si hay más casos de agresiones sexuales. El centro educativo se ha encargado de mandar un mensaje tranquilizador a todos los padres, donde se garantiza la seguridad y el bienestar de los alumnos.

