Detenida en Galicia por grabar vídeos sexuales de su hija menor y difundirlos por internet

La detenida llegó a compartir prendas de uso personal de la menor con un hombre que le había ofrecido vender contenidos sexuales por internet.

Webcam Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

31 Octubre 2025 15:54 (hace 12 horas)

La Policía Judicial de la Guardia Civil ha detenido en Cambados (Pontevedra) ha detenido a dos personas, un hombre de 31 años y una mujer de 40, vecinos de la comarca de O Salnés, acusados de varios delitos contra la libertad sexual de una menor.

La operación arrancó tras la denuncia de una mujer que aseguraba estar siendo víctima de amenazas, tanto ella como su hija menor de edad, por un hombre con el que había mantenido algún encuentro causal mediante una aplicación de citas.

Las pesquisas policiales permitieron identificar al presunto autor de las amenazas. Después de haber conocido a la denunciante, contactó con su hija para reclamarle imágenes y vídeos de carácter sexual, llegando incluso a proponerle que los vendiese por internet.

El contenido y ropa íntima de la menor llegaron al hombre detenido
El acusado aseguraba trabajar para una productora y le garantizaba que toda la actividad sería "legal" al contar con la autorización de la madre. La menor se negó en rotundo y el sospechoso la amenazó con "ir a por ella y por su progenitora".

Acusación contra la madre de la menor

Sin embargo, el caso experimentó un giro cuando los agentes comprobaron que la madre de la menor había facilitado el contacto entre el hombre y su hija. Incluso habría llegado a enviar varios vídeos de la menor en ropa interior y prendas de uso personal.

Por este motivo, la Guardia Civil procedió a la detención de ambos encausados. La mujer se encuentra imputada por delitos contra la libertad sexual y de revelación de secretos. Por su parte, el hombre está siendo investigado por delitos relacionados con explotación sexual y corrupción de menores, así como coacciones, revelación de secretos y atentado contra la libertad sexual.

Durante los registros, los agentes incautaron varios dispositivos electrónicos que habrían sido empleados para cometer los delitos y en los que ahora se está realizando la investigación para localizar material relevante para la causa.

Después de haber practicado las diligencias correspondientes, los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Cambados, que ha decretado su libertad provisional con cargos, mientras continúan las investigaciones.

La Guardia Civil mantiene abierta la causa judicial derivada de estos hechos para determinar su alcance y todas sus implicaciones. La posible existencia de más material compartido e incluso vendido, así como otros posibles implicados.

