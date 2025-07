¿Dónde está la influencer Triana Marrash? Desvelan brutales detalles sobre su paradero

Conmoción en las redes sociales por la repentina desaparición de la influencer Triana Marrash, española afincada en Dubái. Marrash tenía agendado un evento con motivo del Orgullo LGTBIQ+, pero ni siquiera se presentó entonces al evento y, desde entonces, nadie ha dado con su paradero y ha desaparecido de las redes sociales.

Su entorno ha afirmado haber recibido mensajes intimidantes y están pidiendo ayuda para localizarla. Como expresó Triana Marrash, pasa temporadas en España, pero reside en Dubái con un jeque en una vida que no dudaba en calificar como "cárcel de oro" en declaraciones a Telecinco.

La desaparición de la influencer Triana Marrash ha generado conmoción en redes sociales Mediaset España

Ahora, después de varias jornadas de búsqueda incansable y conmoción en las redes sociales, el programa vespertino de la parrilla de Telecinco, 'Tardear', ha revelado nuevos hallazgos que podrían desbaratar todas las especulaciones que se han sucedido durante los últimos días.

La brutal revelación sobre el paradero de Triana Marrash

Los mensajes intimidantes que recibió una de las mejores amigas de la influencer han sido determinantes para poner en duda todo lo ocurrido. Se trata de un teléfono vinculado a un hombre árabe en Dubái. Pero cuando los periodistas del programa introdujeron ese mismo teléfono en otra plataforma, se toparon con un perfil que contenía fotografías de la propia Triana Marrash.

"Tenemos algunas dudas", espetó entonces el presentador del programa, Frank Blanco. Además, la revelación se suma otro dato que ha chocado con su desaparición, puesto que sus vecinos en su barrio en España han afirmado que la vieron el pasado fin de semana, algo que contrasta con la fecha en la que se perdió su rastro, el 4 de julio.

Además, aunque la familia ha solicitado abiertamente colaboración para dar con su paradero, el presentador de 'Tardear' indicaba que "no nos consta que la familia haya puesto ninguna denuncia. Además, Laura, la mejor amiga de la influencer que indicaba haber recibido mensajes intimidantes, se ha negado ahora a intervenir: "Curiosamente, cuando vemos que hay cosas que no encajan, no acepta nuestra invitación", ha zanjado el presentador.