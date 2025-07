¿Dónde está la influencer Triana Marrash? La brutal revelación de su mejor amiga

La popular influencer Triana Marrash se encuentra desaparecida desde el pasado 4 de julio de 2025. A pesar de que tenía confirmado un bolo, no apareció en el evento, sus cuentas en redes sociales se encuentran completamente suspendidas y su entorno ha difundido mensajes para su localización, lo que ha levantado multitud de comentarios sobre su paradero.

Triana Marrash es muy conocida en Instagram por sus polémicas publicaciones y por haber afirmado en una entrevista en el programa 'TardeAR' de Telecinco que mantenía una relación con un hombre de Emiratos Árabes Unidos, donde residía temporadas.

Ahora Laura, su mejor amiga, ha revelado en el mismo programa que ha recibido un mensaje intimidante desde un número de Emiratos que podría estar relacionado con la desaparición de la influencer. "Deja de entrometerte en asuntos que no te convienen", era el texto que recibio.

Triana Marrash, de 38 años y española, relató hace unas semanas en Telecinco que residía en Dubái con un hombre al que describía como su "jeque árabe". Junto a ella, este hombre también está casado con otras tres mujeres y su vida en el país distaba por completo de sus temporadas en España.

En su entrevista, explicaba que "recibía regalos costosos" y que el hombre ejercía un fuerte control sobre ella, así como le costó recibir su permiso para visitar España: "La última vez que volví allí me costó convencerle apra que me dejara volver, mi vida sería como una jaula de oro", declaró entonces.

Primera aparición de Triana Marrash en Telecinco



Nuestra niña se estrena televisivamente en Tardear y nos cuenta un poco su vida con los jeques pic.twitter.com/imsgJQmrpf — DirectosMarrash (@DirectosMarrash) May 27, 2025

En su intervención, la joven influencer también explicaba que tenía que cumplir con las fantasías de diversos jeques árabes, a los que describía como "unos marranos". De ellos, aseguraba que tenían todo tipo de filias y que le pagaban entre 50 y 120.000 euros.

Así fue la desaparición de Triana Marrash

Triana Marrash fue vista por última vez en su vivienda. Estaba contratada para participar en un evento del Orgullo LGTBIQ+ en Madrid, pero no se presentó y dejó de responder a cualquier llamada o mensaje. Después, sus cuentas quedaron suspendidas. La alarma se extendió entonces entre sus seguidores y, especialmente, entre sus familiares y amigos, que han reclamado ayuda para dar con su localización.

Laura, que es la mejor amiga de Triana Marrash, ha hablado en varias ocasiones en los programas de televisión para pedir ayuda y visibilizar la desaparición de la joven. Esta campaña en los medios de comunicación podría haber desencadenado el mensaje amenazante que recibió.

La supuesta desaparición de LA MARRASH, de nuevo en Tardear. La mejor amiga dice que recibió un mensaje sospechoso desde los Emiratos Árabes, donde le decían que no se metiera donde no la convenía pic.twitter.com/XzwxoJzaGA — aroa ???? (@uwmohn) July 8, 2025

"Tuve miedo y más porque ponía de donde viene, ese número viene de Emiratos Árabes. No sé si ese mensaje es porque he hablado aunque sea una tontería o si es porque es alguien que la tiene, no sé qué pensar, pero se me ha quedado muy mal cuerpo", explicaba en declaraciones a 'TardeAR'. Además, Laura ha asegurado que la familia de Triana ya ha interpuesto una denuncia por la desaparición, aunque "aún no se ha procesado".