No eran mareos: así es el cavernoma que casi mata a la influencer Macarena Puchades

La conocida influencer Macarena Puchades se ha topado con la muerte, directamente de frente. Hace tan solo unos días sufrió unos mareos, de los que no podía concretar su origen porque no tenía antecedentes médicos, por lo que acudió a un profesional.

"El día 12 de mayo, me levanté como otro día cualquiera, me fui de compras y empecé a marear. Cuando llegué a la farmacia donde trabajo, me seguía mareando muchísimo y mis compañeros y jefes me dijeron que me fuera", ha explicado sobre el origen de su situación.

En un primer momento recibió un diagnóstico erróneo que solo le sirvió para tranquilizarla momentáneamente, puesto que tuvo que regresar tan solo unas horas después al hospital. "Me encontraba muy mal y decidí ir a urgencias y allí me hicieron todo tipo de pruebas. En principio, el otorrino me dijo que me fuera a mi casa porque parecía que el problema era de los lumbares. Me fui y tuve que volver a urgencias porque, de repente, dejé de sentir uno de mis brazos. Me ingresaron y me hicieron un TAC cuyos resultados llegaron a mi móvil. Y, al abrirlo, por desgracia, vi un informe que me cambió la vida", explica.

A punto de morir

El informe era tan solo el punto de inicio de una dura experiencia que ha cambiado por completo su forma de ver la vida: "Me detectaron un cavernoma en el cerebro, es decir, un derrame cerebral y el médico me dijo que, literalmente, me estaba muriendo".

La influencer Macarena Puchades en una publicación en sus redes sociales TikTok @bpmacarena

En un primer momento se dio por inviable la operación, pero cuando dejó de sentir la piedra y los médicos le dieron siete horas de vida, el quirófano se contempló como una única solución posible. "La operación duró 12 horas y, milagrosamente, al día siguiente, desperté. Tenía un 5% de posibilidades de superar la intervención y he sobrevivido", ha recordado visiblemente emocionada. Además, ha celebrado que todas las secuelas son "recuperables" siguiendo la rehabilitación pautada.