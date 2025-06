Jean Paul, de una patera a agente de la Guardia Civil: "Si me ayudaron, yo también quiero"

Jean Paul es el mayor ejemplo de la capacidad de superación, esfuerzo y resilencia. Este hombre abandonó su país de origen, Camerún, en busca de una vida con mejores posibilidades. Huyó de su país en una patera, jugándose la vida y ahora se ha convertido en agente de la Guardia Civil tras superar el período de formación.

Un claro ejemplo de integración del que ha dado cuenta el Ministerio del Interior a través de sus redes sociales. Jean Paul es uno de los 2.495 nuevos agentes de la 130º promoción de la Guardia Civil, que han recibido su diploma en Baeza (Jaén) y que ahora se incorporará a su destino, en Murcia.

Su vínculo con la Guardia Civil se produjo durante un momento especialmente duro en su vida. Fue durante su huída de Camerún, un país en el que gran parte de su población vive por debajo del umbral de la pobreza, con inestabilidad política y social, así como sacudido por catástrofes naturales y conflictos violentos.

Su opción para llegar a España fue un cayuco en el que estuvo a punto de morir ahogado en pleno mar. Sin embargo, "una lancha de la Guardia Civil vino a rescatarnos porque estábamos en el agua y no veíamos ni tierra". Fue entonces cuando nació su vínculo con el instituto armado.

???? ¡Jean Paul ha cumplido un sueño!



???? Huyó de #Camerún por la difícil situación en la que vivía. Cuando estaba a punto de morir ahogado, la @guardiacivil le salvó la vida.



???? Pensó que la mejor forma de agradecérselo era convertirse en uno de ellos.



???? ¡Hoy lo ha logrado! pic.twitter.com/H6uhhAkXcT — Ministerio del Interior (@interiorgob) June 24, 2025

Los agentes de la Guardia Civil que entonces intervinieron lograron salvar su vida y la del resto de personas que viajaban con él. Por este motivo, él quiere ahora devolver a la sociedad la ayuda que recibió, de un cuerpo que considera "los ángeles de la guardia".

"Fue una situación en la que ya no sabes si vas a llegar o no y cuando llegó la patrulla dijimos: '¡Por fin ha llegado alguien que nos va a ayudar!'", ha rememorado, sobre un momento que le permitió no morir ahogado y que para él supuso una nueva vida.

"Quiero hacer lo mismo para otras personas que lo necesiten"

Ahora, Jean Paul se ha convertido también en agente de la Guardia Civil y quiere agradecer todo el apoyo que recibió por entonces devolviéndoselo a la sociedad con su trabajo. Un puesto al que ha llegado con "mucho trabajo y esfuerzo", como recuerda el Ministerio del Interior, después de que todos los agentes hayan completado su formación en la Academia de Cabos y Guardias de Baeza.

Jean Paul se ha promocionado con agente de la Guardia Civil Ministerio del Interior

"Los motivos por los cuales decidí opositar es porque, si a mí me pudieron ayudar y estoy donde estoy, yo creo que podré hacer lo mismo para otras personas que lo necesiten", ha explicado Jean Paul sobre los motivos que realmente le llevaron a cursar esta formación.

"Antes de poder opositar ya sabemos lo que podemos esperar. Sabemos que podemos dar la vida para poder defender a una persona que lo necesita", ha explicado sobre este nuevo reto al que se enfrenta, que supone un claro compromiso con las fuerzas de seguridad.

Un claro ejemplo de superación, pero también de sacrificio. Ahora, Jean Paul, con una perfecta integración en España, representa un claro ejemplo para muchos ciudadanos que han llegado recientemente a nuestro país, tras haber sobrevivido a circunstancias dramáticas: "Si otros lo han hecho, nosotros también estamos preparados para hacerlo".