Un grupo ruso tumba la Administración de Melilla: apagón informático de diez días

Crisis en Melilla. La ciudad autónoma permanece desde hace diez días sin Administración después de que el grupo Qilin, una organización de cibercriminales vinculada a Rusia, haya atacado todos los servidores y tumbado todo el sistema informático de las autoridades locales.

La página web oficial del Gobierno de Melilla sigue sin operar, mientras que los policías, funcionarios o administrativos que trabajan en la localidad española no son capaces de realizar ningún tipo de función. Una grave caída que ha dejado completamente paralizada a la ciudad.

Los atacantes afirman que han logrado robar los datos personales de prácticamente todos los residentes y una importante cantidad de datos turísticos. Además, afirman haber entrado en ordenadores personales de altos cargos, con pruebas relevantes sobre presunta corrupción y mal uso de fondos públicos.

????????????Cyber Attack Update??



????????Spain - Melilla



Qilin ransomware group claims responsibility for the cyberattack against the city of Melilla, allegedly destroying its administrative and network infrastructure.



The attackers state they exfiltrated 4–5 terabytes of data, including...