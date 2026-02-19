Los Replicantes
Buscar

Noticias

Detenida en Lanzarote tras hallar a su hija de 2 años andando en pañales por la carretera

La Policía Nacional detiene en Arrecife a una mujer tras aparecer su hija de 2 años sola, llorando y en pañales por la vía pública.

Detenida en Lanzarote tras hallar a su hija de 2 años andando en pañales por la carretera
Hallan a una menor sola por la vía pública tras quedarse sola en casa. Foto: CC
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

19 Febrero 2026 14:48 (hace 59 minutos)

Los hechos ocurrieron sobre las 08:30 del 11 de febrero de 2026, cuando un conductor vio a la menor, de unos dos años, cruzando sola la vía pública, en pañales, llorando y desorientada, en Arrecife (Lanzarote). Este se detuvo de inmediato para auxiliarla y dar aviso a la Policía.

Vídeos Los Replicantes

Agentes de la Policía Nacional identificaron y localizaron después a la madre. Según la información difundida, comprobaron que había estado ausente del domicilio durante más de una hora; según lo publicado por algunos medios, para ir al gimnasio y llevar al colegio a su otra hija.

La menor fue localizada en una situación de grave riesgo
La menor fue localizada en una situación de grave riesgo Envato Elements

La madre, de 32 años, fue detenida como presunta autora de un delito de abandono de menor y, una vez finalizadas las diligencias policiales, fue puesta a disposición judicial. El juzgado acordó su puesta en libertad al no decretar medidas cautelares, una decisión que no implica el archivo del caso: la investigación continúa y será la autoridad judicial la que determine los siguientes pasos del procedimiento.

Riesgo para el menor y consecuencias legales

Más allá de este caso, los expertos y las fuerzas de seguridad recuerdan la importancia de no dejar solos a los más pequeños, aunque sea durante un periodo breve: una puerta sin cerrar, una caída, un atropello o un accidente doméstico pueden desencadenar consecuencias irreparables para el menor.

Además del riesgo físico, este tipo de situaciones puede tener derivadas legales para los progenitores si se aprecia desatención o abandono, con posibles responsabilidades penales en función de lo que determine el juzgado.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Detenido por la muerte a tiros de su vecino tras una discusión por el volumen de la música
  3. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  4. Los sindicatos desconvocan la huelga ferroviaria
  5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  6. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  7. La nueva marca que irrumpe en España: abre tiendas por todo el país
  8. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  9. Sale a la luz el verdadero motivo de la crisis de la vivienda: revelado por Niño Becerra
  10. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
Artículos relacionados
Dimite el DAO de la Policía Nacional tras una querella por agresión sexual

Dimite el DAO de la Policía Nacional tras una querella por agresión sexual

La Fiscalía archiva la investigación contra Julio Iglesias

La Fiscalía archiva la investigación contra Julio Iglesias

Condenan a inhabilitación al fiscal general del Estado por filtración del novio de Ayuso

Condenan a inhabilitación al fiscal general del Estado por filtración del novio de Ayuso

Esto le dice una forense a una víctima de violación: "¿Ves lo que pasa cuando se bebe?"

Esto le dice una forense a una víctima de violación: "¿Ves lo que pasa cuando se bebe?"

Contenidos que te pueden interesar
La OCU alerta del "efecto rebote" en los nuevos fármacos para adelgazar

La OCU alerta del "efecto rebote" en los nuevos fármacos para adelgazar

Adiós MediaMarkt: cierra una histórica tienda en España

Adiós MediaMarkt: cierra una histórica tienda en España

Condenado un menor por tentativa de agresión sexual en un viaje escolar

Condenado un menor por tentativa de agresión sexual en un viaje escolar

Alerta Policía Nacional: evita estas cinco contraseñas y activa el doble factor

Alerta Policía Nacional: evita estas cinco contraseñas y activa el doble factor

Detenido el príncipe Andrés por sus vínculos con Jeffrey Epstein

Detenido el príncipe Andrés por sus vínculos con Jeffrey Epstein

China advierte a las empresas: introducir IA no basta para justificar un despido

China advierte a las empresas: introducir IA no basta para justificar un despido

Dimite el DAO de la Policía Nacional tras una querella por agresión sexual

Dimite el DAO de la Policía Nacional tras una querella por agresión sexual

Vinicius denuncia lo sucedido en Da Luz: "Los racistas son, por encima de todo, cobardes"

Vinicius denuncia lo sucedido en Da Luz: "Los racistas son, por encima de todo, cobardes"