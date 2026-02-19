Detenida en Lanzarote tras hallar a su hija de 2 años andando en pañales por la carretera

Los hechos ocurrieron sobre las 08:30 del 11 de febrero de 2026, cuando un conductor vio a la menor, de unos dos años, cruzando sola la vía pública, en pañales, llorando y desorientada, en Arrecife (Lanzarote). Este se detuvo de inmediato para auxiliarla y dar aviso a la Policía.
- Barei vuelve a la música con su disco 'Trece'
- Merche presenta su gira 'Tour Abre Tu Mente Deluxe' y su tema 'Tengo fe'
- Cándido Méndez (UGT): "Dentro del Gobierno, el PSOE se está comiendo a la cola del bloque"
- Anthony Ready & Yeigo presentan su tema 'Como Becky'
- El cantante Maik Marel presenta su single debut: 'Hola'
- Martín Escolar presenta 'Píldoras culturales', un libro cargado de curiosidades
- Sofía Martín ('Suerte'): "'Benidorm Fest' me permitió crecer personalmente pero también profesionalmente"
Agentes de la Policía Nacional identificaron y localizaron después a la madre. Según la información difundida, comprobaron que había estado ausente del domicilio durante más de una hora; según lo publicado por algunos medios, para ir al gimnasio y llevar al colegio a su otra hija.
La madre, de 32 años, fue detenida como presunta autora de un delito de abandono de menor y, una vez finalizadas las diligencias policiales, fue puesta a disposición judicial. El juzgado acordó su puesta en libertad al no decretar medidas cautelares, una decisión que no implica el archivo del caso: la investigación continúa y será la autoridad judicial la que determine los siguientes pasos del procedimiento.
Riesgo para el menor y consecuencias legales
Más allá de este caso, los expertos y las fuerzas de seguridad recuerdan la importancia de no dejar solos a los más pequeños, aunque sea durante un periodo breve: una puerta sin cerrar, una caída, un atropello o un accidente doméstico pueden desencadenar consecuencias irreparables para el menor.
Además del riesgo físico, este tipo de situaciones puede tener derivadas legales para los progenitores si se aprecia desatención o abandono, con posibles responsabilidades penales en función de lo que determine el juzgado.