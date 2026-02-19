Detenida en Lanzarote tras hallar a su hija de 2 años andando en pañales por la carretera

Los hechos ocurrieron sobre las 08:30 del 11 de febrero de 2026, cuando un conductor vio a la menor, de unos dos años, cruzando sola la vía pública, en pañales, llorando y desorientada, en Arrecife (Lanzarote). Este se detuvo de inmediato para auxiliarla y dar aviso a la Policía.

Agentes de la Policía Nacional identificaron y localizaron después a la madre. Según la información difundida, comprobaron que había estado ausente del domicilio durante más de una hora; según lo publicado por algunos medios, para ir al gimnasio y llevar al colegio a su otra hija.

La menor fue localizada en una situación de grave riesgo Envato Elements

La madre, de 32 años, fue detenida como presunta autora de un delito de abandono de menor y, una vez finalizadas las diligencias policiales, fue puesta a disposición judicial. El juzgado acordó su puesta en libertad al no decretar medidas cautelares, una decisión que no implica el archivo del caso: la investigación continúa y será la autoridad judicial la que determine los siguientes pasos del procedimiento.

Riesgo para el menor y consecuencias legales

Más allá de este caso, los expertos y las fuerzas de seguridad recuerdan la importancia de no dejar solos a los más pequeños, aunque sea durante un periodo breve: una puerta sin cerrar, una caída, un atropello o un accidente doméstico pueden desencadenar consecuencias irreparables para el menor.

Además del riesgo físico, este tipo de situaciones puede tener derivadas legales para los progenitores si se aprecia desatención o abandono, con posibles responsabilidades penales en función de lo que determine el juzgado.