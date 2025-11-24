Los Replicantes
Buscar

Noticias

Despedido por "no ser divertido": un tribunal impone una indemnización de 500.000 euros

La Justicia considera que la imposición de la cultura corporativa sobre los derechos individuales recogidos en la ley incluye su reincorporación.

Despedido por "no ser divertido": un tribunal impone una indemnización de 500.000 euros
Trabajo en oficina Foto: Pexels
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

24 Noviembre 2025 18:07 (hace 10 horas)

Una reciente sentencia judicial en Francia vuelve a abrir el tradicional debate sobre la relación entre la cultura corporativa en los entornos empresariales y hasta qué punto puede entrar en colisión directa con los derechos de los empleados.

Vídeos Los Replicantes

La causa se abrió en los tribunales después de que un empleado fuera despedido de su empresa bajo el argumento de que no había mostrado interés en participar en las actividades lúdicas que había organizado su empresa.

El Tribunal de Apelación de París, tras recibir la demanda, se ha mostrado contundente en su sentencia: ordena la reincorporación del empleado y la empresa también deberá abonarle cerca de 50.000 euros en concepto de indemnización por declarar nulo su despido.

En apelación

El caso se remonta a noviembre de 2022, cuando un tribunal dio inicialmente la razón al empleado, reconociendo su derecho individual a negarse a participar en las reuniones festivas organizadas habitualmente por su compañía.

La empresa alegó que el trabajador no se ajustaba a la cultura corporativa de la empresa
La empresa alegó que el trabajador no se ajustaba a la cultura corporativa de la empresa Pexels

El empleado, que fue contratado en 2011 como consultor, fue finalmente despedido y la empresa alegó que tenía una supuesta falta de rendimiento, así como no encajaba en el espíritu de la empresa ni los valores que buscaba transmitir.

En marzo de 2021, el Tribunal de Apelación había rechazado su petición de indemnización, al mantener parte de las acusaciones de la empresa, como su rigidez, falta de atención o un tono poco motivador con sus subordinados. Pero la situación cambió por completo con la resolución emitida por el Tribunal de Casación de Francia.

Finalmente, el tribunal falló a favor del trabajador, argumentando que el despido vulneraba su libertad de expresión y su derecho a cuestionar prácticas internas, considerados derechos fundamentales de los trabajadores. Su abogado defiende que esta sentencia representa un acto de sentido común y que marca el cierre definitivo de un proceso que ha generado amplio debate público.

Lo más compartido

  1. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  2. Una ecuatoriana que vive en España se decide por una de las dos culturas gastronómicas
  3. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  4. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  5. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  6. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
  7. ¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?
  8. Cristina Castaño pide ayuda para un compañero con cáncer de 'La que se avecina'
  9. De qué acusan a Nacho Vidal: le piden prisión por una muerte en pleno rito del sapo bufo
  10. Qué son los Suburbios Firm: escisión violenta del Frente Atlético vinculada al narco
Artículos relacionados
El ex guardia civil de 'La Manada' pretende indemnizar a la víctima con 10 euros al mes

El ex guardia civil de 'La Manada' pretende indemnizar a la víctima con 10 euros al mes

Despedido por grabarse en TikTok con el uniforme: ahora le deben pagar una fuerte indemnización

Despedido por grabarse en TikTok con el uniforme: ahora le deben pagar una fuerte indemnización

Prisión para una influencer al difundir vídeos con los brutales castigos a su hija por llorar

Prisión para una influencer al difundir vídeos con los brutales castigos a su hija por llorar

La realidad del embargo de un piso de un violador de 'La Manada' para indemnizar a la víctima

La realidad del embargo de un piso de un violador de 'La Manada' para indemnizar a la víctima

Contenidos que te pueden interesar
Despedido por "no ser divertido": un tribunal impone una indemnización de 500.000 euros

Despedido por "no ser divertido": un tribunal impone una indemnización de 500.000 euros

Arguiñano confiesa el alimento que jamás come por la noche: malo para la salud

Arguiñano confiesa el alimento que jamás come por la noche: malo para la salud

Alerta alimentaria: retiran este snack del supermercado contaminado con listeria

Alerta alimentaria: retiran este snack del supermercado contaminado con listeria

Estos son los 10 fugitivos más buscados de España: la Policía Nacional pide colaboración

Estos son los 10 fugitivos más buscados de España: la Policía Nacional pide colaboración

AEMET avisa de la llegada de "una ola de frío ártico que congelará España"

AEMET avisa de la llegada de "una ola de frío ártico que congelará España"

Sale a la luz el coste del nuevo logo del Ayuntamiento de Madrid: causa polémica

Sale a la luz el coste del nuevo logo del Ayuntamiento de Madrid: causa polémica

Condenado a dos años de prisión Toño Sanchís por apropiarse de dinero de Belén Esteban

Condenado a dos años de prisión Toño Sanchís por apropiarse de dinero de Belén Esteban

Sale a la luz cómo fue la huida de Martiño Ramos a Cuba: condenado por violar a una menor

Sale a la luz cómo fue la huida de Martiño Ramos a Cuba: condenado por violar a una menor