¿Cuándo comienzan a florecer los almendros?

Los almendros no florecen "al mismo tiempo" en toda España: el calendario cambia según la región, la variedad plantada y las condiciones meteorológicas de cada año.
Aun así, la AEMET ofrece una referencia útil para el centro peninsular, donde la floración suele producirse entre el 7 y el 12 de febrero, aunque hay registros muy tempranos en enero y también floraciones tardías en la tercera decena de febrero.
Qué determina la fecha de floración
El "disparador" es la combinación entre el frío acumulado durante el invierno y el posterior ascenso de las temperaturas. Por eso, en inviernos más suaves o con episodios cálidos, la floración puede adelantarse.
En consecuencia, los almendros situados en zonas más cálidas y a menor altitud tienden a abrir antes que los que crecen en áreas más frías y elevadas.
Variedades (tempranas, medias o tardías)
La elección varietal también pesa:
Variedades tempranas
Son las primeras en florecer y suelen ser más vulnerables a las heladas tardías, porque sus flores pueden dañarse si las temperaturas bajan del punto de congelación. Entre las más conocidas están la marcona (muy apreciada por su calidad y sabor, suele florecer a principios de febrero) y la desmayo largueta (con floración entre finales de enero y principios de febrero, muy popular en España).
Variedades medias
Suelen florecer a mediados de febrero y presentan menos riesgo de daños por heladas. Además, no padecen tanto los efectos negativos del calor excesivo que sí puede afectar a algunas variedades tardías. En este grupo se citan la tuono (conocida por su resistencia) y la guara (muy valorada por su alta productividad).
Variedades tardías
Florecen a finales de febrero o incluso en marzo. Son las más resistentes a las heladas, pero requieren un clima favorable durante el periodo de crecimiento y maduración del fruto. Entre las variedades tardías figuran la ferragnès (muy popular en Francia y España) y la lauranne (con una floración bastante tardía, a principios de marzo, lo que la hace menos vulnerable a las heladas).
Por qué se habla cada vez más de "floración adelantada"
La floración del almendro se ha convertido en un "termómetro" visible: cuando suben las temperaturas, el árbol puede entrar en fase reproductiva antes de lo habitual. Eso incrementa el riesgo de que una helada posterior dañe la flor y reduzca la cosecha. Esta idea (adelanto y mayor exposición al frío tardío) aparece de forma recurrente en análisis y divulgación meteorológica reciente.