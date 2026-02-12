Los Replicantes
Vida

¿Cuándo comienzan a florecer los almendros?

La floración suele arrancar a finales de enero o principios de febrero, pero puede variar según el clima y la variedad.

El clima es un factor crucial que afecta el crecimiento del almendro. Foto: CC
Ainhoa Pino

12 Febrero 2026 17:35 (hace 2 horas)

Los almendros no florecen "al mismo tiempo" en toda España: el calendario cambia según la región, la variedad plantada y las condiciones meteorológicas de cada año.

Aun así, la AEMET ofrece una referencia útil para el centro peninsular, donde la floración suele producirse entre el 7 y el 12 de febrero, aunque hay registros muy tempranos en enero y también floraciones tardías en la tercera decena de febrero.

Qué determina la fecha de floración

El "disparador" es la combinación entre el frío acumulado durante el invierno y el posterior ascenso de las temperaturas. Por eso, en inviernos más suaves o con episodios cálidos, la floración puede adelantarse.

La floración de los almendros es uno de los momentos más esperados en época de frío
La floración de los almendros es uno de los momentos más esperados en época de frío Envato Elements

En consecuencia, los almendros situados en zonas más cálidas y a menor altitud tienden a abrir antes que los que crecen en áreas más frías y elevadas.

Variedades (tempranas, medias o tardías)

La elección varietal también pesa:

Variedades tempranas

Son las primeras en florecer y suelen ser más vulnerables a las heladas tardías, porque sus flores pueden dañarse si las temperaturas bajan del punto de congelación. Entre las más conocidas están la marcona (muy apreciada por su calidad y sabor, suele florecer a principios de febrero) y la desmayo largueta (con floración entre finales de enero y principios de febrero, muy popular en España).

Variedades medias

Suelen florecer a mediados de febrero y presentan menos riesgo de daños por heladas. Además, no padecen tanto los efectos negativos del calor excesivo que sí puede afectar a algunas variedades tardías. En este grupo se citan la tuono (conocida por su resistencia) y la guara (muy valorada por su alta productividad).

Variedades tardías

Florecen a finales de febrero o incluso en marzo. Son las más resistentes a las heladas, pero requieren un clima favorable durante el periodo de crecimiento y maduración del fruto. Entre las variedades tardías figuran la ferragnès (muy popular en Francia y España) y la lauranne (con una floración bastante tardía, a principios de marzo, lo que la hace menos vulnerable a las heladas).

Por qué se habla cada vez más de "floración adelantada"

La floración del almendro se ha convertido en un "termómetro" visible: cuando suben las temperaturas, el árbol puede entrar en fase reproductiva antes de lo habitual. Eso incrementa el riesgo de que una helada posterior dañe la flor y reduzca la cosecha. Esta idea (adelanto y mayor exposición al frío tardío) aparece de forma recurrente en análisis y divulgación meteorológica reciente.

