Horario Metro, EMT y Cercanías Madrid Nochevieja 2025 y Año Nuevo 2026: viajes fin de año

Metro, autobuses y trenes adaptan su servicio el 31 de diciembre y el 1 de enero en Madrid para facilitar la movilidad durante las fiestas.

Horario Metro, EMT y Cercanías Madrid Nochevieja 2025 y Año Nuevo 2026: viajes fin de año
Metro de Madrid Foto: CC
Adrián Parrondo

30 Diciembre 2025 17:11 (hace 2 horas)

Madrid encara el final de 2025 con uno de los mayores retos de movilidad del año. La celebración de la Nochevieja y la llegada del Año Nuevo concentran miles de desplazamientos en pocas horas, especialmente en el centro de la capital y en torno a la Puerta del Sol. Para responder a esta demanda extraordinaria, los principales operadores de transporte público han diseñado horarios especiales que modifican el servicio habitual durante el 31 de diciembre y el 1 de enero.

Vídeos Los Replicantes

Metro de Madrid, la EMT y Cercanías Renfe ajustan tanto los horarios de cierre como los de reapertura, con refuerzos puntuales y restricciones de acceso en estaciones clave por motivos de seguridad. Conocer estos cambios es fundamental para planificar los desplazamientos, evitar esperas innecesarias y moverse con tranquilidad durante una de las noches más concurridas del año.

A continuación, se detallan de forma clara y ordenada los horarios previstos para cada medio de transporte en Madrid durante Nochevieja 2025 y Año Nuevo 2026, con la información esencial para ciudadanos y visitantes.

Cuándo cierra Metro de Madrid en Nochevieja 2025 y Año Nuevo 2026

Durante el martes 31 de diciembre de 2025, el Metro de Madrid funcionará con normalidad a lo largo del día y mantendrá su horario habitual de cierre, lo que permite viajar hasta aproximadamente la una y media de la madrugada del 1 de enero. No obstante, la estación de Sol permanecerá cerrada al público desde las seis de la tarde por motivos de seguridad, una medida habitual en las celebraciones de fin de año. En ese periodo no se permitirá el acceso desde la calle, aunque sí los transbordos entre líneas.

El miércoles 1 de enero de 2026, coincidiendo con la festividad de Año Nuevo, el Metro retrasará su apertura. El servicio comenzará alrededor de las siete de la mañana, una hora más tarde de lo habitual, con frecuencias adaptadas a la demanda propia del primer día del año.

Cuándo cierra EMT de Madrid en Nochevieja 2025 y Año Nuevo 2026

La red de autobuses de la EMT de Madrid también modifica su funcionamiento durante Nochevieja. El 31 de diciembre, las líneas diurnas finalizarán el servicio antes de lo habitual, con las últimas salidas desde las cabeceras entre las nueve y media y las diez menos cuarto de la noche, en función de cada línea y recorrido.

A partir de ese momento, entrará en funcionamiento el servicio nocturno especial de Nochevieja. Las líneas nocturnas comenzarán a operar alrededor de las diez y media de la noche y prestarán servicio de forma ininterrumpida durante toda la madrugada, hasta aproximadamente las siete de la mañana del día 1 de enero, garantizando la movilidad tras las celebraciones.

El día de Año Nuevo, la EMT reanudará progresivamente el servicio diurno. Las primeras salidas se producirán entre las siete y cuarto y las ocho y cuarenta y cinco de la mañana, dependiendo de la línea, siguiendo el esquema habitual de un día festivo.

Cuándo cierra Cercanías Renfe Madrid en Nochevieja 2025 y Año Nuevo 2026

En el caso de Cercanías Renfe Madrid, el 31 de diciembre el servicio finalizará antes de lo habitual en la mayoría de líneas, con las últimas circulaciones en torno a las diez de la noche, aunque se contemplan ajustes y refuerzos puntuales en función de la demanda. La estación de Sol, al igual que en Metro, podrá permanecer cerrada al acceso exterior durante la tarde y la noche por razones de seguridad.

El 1 de enero de 2026, los trenes de Cercanías volverán a circular desde primeras horas de la mañana. La reapertura del servicio está prevista entre las seis y media y las siete, con ligeras variaciones según la línea y el tramo, para facilitar los desplazamientos en el inicio del nuevo año.

Con estos horarios especiales, Madrid adapta su transporte público a una de las noches más intensas del calendario. Planificar el viaje con antelación y tener en cuenta los cierres y retrasos en la apertura es clave para moverse con comodidad durante la Nochevieja y el primer día de 2026.

